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На Тайване переизбрали президента, которая выступает за независимость острова
Источник материала: Партизан
На Тайване прошли президентские выборы, по результатам которых действующего президента Цай Инвэнь переизбрали на второй срок.
За нее проголосовали более 57% (8,1 миллиона человек) электората, сообщает Taiwan News.
Ее главный соперник, прокитайський деятель Хань Гоюй, получив 39%, признал поражение.
Победа Цай стала ударом для Пекина, который не делал тайны из того, что стремился устраненить её из политической арены.
Инвэнь заявила, что тайваньцы проголосовали за демократию и суверенитет и призвала Китай к диалогу и отказу от неприемлемых условий и угроз применения силы.
"Китай пытался принудить нас к неприемлемым условия, потому у нас нет другого выбора, кроме как укреплять оборону", - сказала она.
Она призвала Пекин перестать угрожать Тайваню и уважать 23 миллиона жителей острова, которые имеют право сами определять его будущее. По ее словам, Пекин должен осознать, что "демократический Тайвань и его демократически избранная власть никогда не сдадутся перед угрозами".
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На Тайване прошли президентские выборы, по результатам которых действующего президента Цай Инвэнь переизбрали на второй срок.
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