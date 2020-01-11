Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 12 января 2020 года католики отмечают Крещение. Сегодня 12-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 354 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 12 января

День работника прокуратуры – Россия;

День марципана – США;

День фармацевта – США;

День горячего чая – США;

День "В метро без штампов" – США;

Праздник изумительных диких мужчин – США;

Берберский Новый год – Алжир.

▶ Какой праздник 12 января по церковному календарю и можно ли работать

12 января православные чтят память святой Анисии. Ей молятся при болезнях желудка. Поста нет.

Католики отмечают Крещение. Как таковых традиций католики не соблюдают. Единственно важным событием для них признано обязательное посещение Мессы в храм.

Что же касается купания в проруби, как это заведено у православных верующих, то католики не придерживаются этого ритуала.

▶ 12 января: что можно делать, а что нельзя

В этот день резали свиней – на Щедрый вечер или свято Василя, который как раз наступает на следующий день. Сегодня же варили требуху, включая желудочки. Отсюда и народное название дня – день Анисьи Желудочницы.

Заодно на желудках гадали: если желудок оказывался пустым – ждали затяжных холодов, селезенка ровная и гладкая – к долгой зиме.

По традиции, в этот день принято ходить друг к другу в гости. На столе обязательно должны быть разнообразные лакомства.

По народным поверьям, 12 января нельзя:

на Анисии нельзя ни вязать, ни шить – к несчастью;

в этот день ни в коем случае нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, ведь накличете на свою жизнь беду;

не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Анисия, Арина, Ирина, Мария;

Антон, Даниил, Лев, Макар.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 12 января

Есть такие приметы 12 января на погоду:

днем ясно – скоро наступит потепление;

идет снег – ожидайте летом сильных дождей;

если воробей громко чирикает – ждите скорой оттепели;

считается, что если дует ветер с юга – весь год будет урожайным, а лето теплым.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 12 января

1816 – правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны;

1910 – юная пара из Китая стала самыми молодыми родителями в истории – отцу было девять лет, а матери – восемь;

1928 – в США впервые казнили на электрическом стуле женщину;

1943 – началась операция «Искра», в результате которой была прорвана Ленинградская блокада;

1945 – Советский Союз начал полномасштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе;

1950 – СССР вновь ввёл смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж;

1967 – впервые крионирован человек, им стал Джеймс Бедфорд;

1990 – Румыния первой из стран Восточной Европы и бывших членов Организации Варшавского договора запретила Коммунистическую партию;

1998 – подписан протокол о запрете клонирования человека;

2004 – крупнейшее в мире круизное судно Queen Mary-2 совершило свое первое плавание через Атлантический океан;

2007 – Китай сбил собственный метеорологический спутник, это было первое применение оружия в космосе за последние двадцать лет;

2010 – на Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни 222 570 человек.

▶ Кто из знаменитостей родился 12 января

Люди, родившиеся 12 января, считаются счастливчиками. А еще, говорят, из них выходят прекрасные охотники и плотники.

В этот день родились такие знаменитости:

1628 – Шарль Перро, французский сказочник ("Кот в сапогах", "Золушка", "Синяя борода");

1876 – Джек Лондон, американский писатель ("Белый Клык", "Зов предков", "Морской волк", "Смок Беллью");

1914 – Махариши, индийский философ, основатель теории трансцендентальной медитации;

1916 – Джей "Хути" Макшенн, джазовый и блюзовый пианист, вокалист, композитор, бэнд-лидер;

1936 – Раймонд Паулс, советский и латвийский композитор, дирижер, пианист, народный артист СССР;

1941 – Владимир Мулявин, белорусский музыкант, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Песняры";

1949 – Харуки Мураками, японский писатель и переводчик;

1954 – Говард Стерн, американский теле- и радиоведущий, юморист, автор книг;

1959 – Пер Гессле, шведский музыкальный исполнитель, композитор, продюсер, автор песен и вокалист групп Gyllene Tider, Roxette и других;

1967 – Рената Литвинова, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ ("Нет смерти для меня", "Граница. Таёжный роман", "Настройщик");

1985 – Артем Милевский, украинский футболист белорусского происхождения, нападающий клуба "Динамо-Брест";

1986 – Джемма Артертон, английская актриса ("Квант милосердия", "Битва титанов", "Принц Персии: Пески времени").

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