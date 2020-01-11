Семь стран временно лишили права голоса в ООН

















Сейчас таких стран 10. Семь из них — Венесуэлу, Гамбию, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) временно лишили права голоса.





Остальным трем, несмотря на то, что за Коморскими Островами, Сан-Томе и Принсипи и Сомали числится задолженность по уплате ООН денежных взносов, разрешено принимать участие в голосовании в Генеральной Ассамблее.





В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран. Среди них и США — долг США ООН по-прежнему составляет 492 миллиона долларов.



