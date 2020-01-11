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Семь стран временно лишили права голоса в ООН

12.01.2020 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В организации рассказали, что страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.





Сейчас таких стран 10. Семь из них — Венесуэлу, Гамбию, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) временно лишили права голоса.

Остальным трем, несмотря на то, что за Коморскими Островами, Сан-Томе и Принсипи и Сомали числится задолженность по уплате ООН денежных взносов, разрешено принимать участие в голосовании в Генеральной Ассамблее.

В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран. Среди них и США — долг США ООН по-прежнему составляет 492 миллиона долларов.
 
 
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В организации рассказали, что страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.
 
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