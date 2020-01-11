Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

Источник материала: Виртуальный Брест

Кокетливые таблетки, элегантные цилиндры, романтичные капоры и изящные канотье. Глядя на всё это многообразие шляпок, кажется, что оказался в театральной костюмерной. На самом же деле – в модной мастерской.





Под брендом «White Rabbit» брестская модистка Кристина Носик создает эксклюзивные головные уборы, которые можно носить и в пир, и в мир.

Большинству ее клиентов – до сорока лет. И это не только косплееры или реконструкторы, желающие усовершенствовать создаваемый ими образ при помощи нужной шляпки. Котелки и цилиндры у Кристины сегодня активно покупают и для повседневной носки.

– К сожалению, шляпной культуры в Беларуси нет, – грустно вздыхает мастер, – но я делаю все возможное, чтобы популяризировать ее. Мне очень хочется, чтобы наши люди носили шляпы не только по каким-то особым поводам, типа похода в театр или свадьбы, но и просто так, даря массу положительных эмоций себе и прохожим, а также добавляя элегантности или дерзости своему повседневному образу.

Носит ли Кристина сама головные уборы – вопрос, скорее, риторический. В ее гардеробе шляпки занимают самые важные позиции. Особенно дорога девушке классическая фетровая федора, которая раньше принадлежала ее маме, а теперь часто украшает и Кристинин look.

– Можно сказать, что именно с этой шляпки и зародилась моя большая любовь ко всем без исключения головным уборам, – говорит она. – Каждый раз, когда смотрю какой-либо исторический фильм, в первую очередь обращаю внимание на то, что у человека на голове, а потом на образ в целом. Для меня это самая важная деталь.

Идеи для своих шляпок Кристина черпает не только из кино. На новые эксперименты ее вдохновляют картины знаменитых художников, а также иллюстрации из модных журналов XVIII – XIX веков. Наверное, поэтому в ее мастерской гораздо чаще появляются на свет не совсем современные аксессуары, а винтажные шляпки.

– Отчасти это связано с тем, что я сама давно увлекаюсь исторической реконструкцией, – объясняет собеседница Zarya.by. – Больше всего меня увлекает период конца XIV – начала XV веков. Раньше на фестивали я ездила в образе монахини, а недавно приступила к созданию более сложного костюма – горожанки, предполагающего очень много ручного труда.

Кропотливая работа давно не пугает Кристину, ведь все свои шляпки она создает именно руками: швейная машинка помогает лишь самую малость, на ней сшивается подкладка.

– Одно время я хотела использовать машинку для простегивания косой бейки, но поскольку по краю полей вшивается проволока, то это просто нереально. Когда машинка встречается с металлом, иголки летят во все стороны, – улыбается модистка.





В швейном деле, кстати, Кристина – настоящий профи. Окончила лицей швейного производства имени Д. Карбышева, а также Витебский технологический университет по специальности «Инженер-конструктор». Несколько лет работала в закройном цеху на швейной фирме, пока в ее жизни не появилась собственная творческая мастерская, которой захотелось уделять не только свободное, а всё свое время, в принципе.

– Название «White Rabbit», что в переводе означает «Белый кролик», родилось благодаря моему увлечению косплеем, – говорит девушка. – Раньше я активно участвовала в аниме-фестивалях, где дважды выступала именно в образе кролика. Оба раза получила за свои костюмы призы, поэтому и считаю белого кролика счастливым для себя.

Не отрицает Кристина и тот факт, что название ее мастерской связано со сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

– Очень люблю вселенную Алисы и просто обожаю одного из ее персонажей – Безумного Шляпника! Хотя вы же в курсе, что раньше все шляпники были безумными? Когда-то при изготовлении головных уборов из войлока применялась ртуть для смягчения материала, и мастера, не использовавшие никакую защиту от паров ртути, просто сходили с ума. Сейчас, конечно же, технологии уже другие, – смеется Кристина.





Колодки для своих шляп девушка изготавливает из подручных материалов – картона и строительной сетки, а в качестве основы использует материал lino, который делает сама из множества слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанных также самодельным клеем и затем тщательно просушенных.

– Производство шляпок – дело сезонное, – уточняет она. – Самое благоприятное и продуктивное время – это лето и зима, когда основу можно высушить на солнце или у теплой батареи. А вот в сырую погоду это сделать довольно проблематично – всё гниет.





Процесс изготовления шляп трудоемкий и занимает в среднем от двух дней до двух недель. Хотя бывают, безусловно, и рекорды. Например, свой самый сложносочиненный головной убор Кристина делала около двух месяцев, потратив полтора из них лишь на декор.

– Это была очень массивная арселе, – вспоминает мастер, – представляющая собой ободок в форме сердца из разряда тех, что носили героини фильма «Еще одна из рода Болейн» или знаменитые Тюдоры, Стюарты, Медичи. Этот убор, дополненный сзади вуалью, я украсила вышивкой лентами, кружевом и множеством бусин.

В качестве декора Кристина, как правило, использует ленты и кружево, броши, бисер и бусины, искусственные цветы и натуральные перья: например, павлина, фазана, цесарки и черного петуха.

– Никогда не рисую эскизы, внешний вид шляпки всегда рождается в процессе, в зависимости от используемой ткани, – отмечает она. – Я люблю работать с эластичными материалами, которые можно красиво натянуть на тулью. Меньше всего мне нравится капризный бархат: если дать чуть больше клея – на ткани остаются пятна, чуть меньше – материал не приклеивается вообще. Но попытки укротить его не прекращаю!





Себя Кристина называет модисткой-самоучкой, потому что технологию изготовления шляп постигала исключительно методом проб и ошибок. Ее первыми работами были миниатюрные, почти кукольные аксессуары, которые, скорее, можно отнести к заколкам, нежели к головным уборам. Постепенно размер шляпок увеличивался, а вместе с тем росло и мастерство девушки.

– Литературы по шляпному делу сегодня крайне мало, – сетует она. – Единственный онлайн мастер-класс, который я прошла, был МК по изготовлению капоров. Он был нужен для того, чтобы разобраться во всех тонкостях: как правильно выстраивается форма шляпы и проектируется тулья. Всему остальному училась самостоятельно. Хотя, конечно, есть у меня заветная мечта пройти обучение у какого-нибудь крутого мастера и постичь искусство создания фетровых шляп. Только у нас в стране таких специалистов днем с огнем не сыщешь. В Бресте, например, я пока не встречала своих прямых конкурентов, которые бы тоже занимались шляпками.





Рассказывая о планах, Кристина смело заглядывает на несколько лет вперед. Девушка мечтает открыть собственный магазин, где будут не только продаваться готовые шляпки, но и на месте изготавливаться новые.

– Также хотелось бы проводить там мастер-классы и устраивать при этом чаепития. Ведь головные уборы и чай – это две мои большие страсти!



























