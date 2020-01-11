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Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

12.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кокетливые таблетки, элегантные цилиндры, романтичные капоры и изящные канотье. Глядя на всё это многообразие шляпок, кажется, что оказался в театральной костюмерной. На самом же деле – в модной мастерской.

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

Под брендом «White Rabbit» брестская модистка Кристина Носик создает эксклюзивные головные уборы, которые можно носить и в пир, и в мир.

Большинству ее клиентов – до сорока лет. И это не только косплееры или реконструкторы, желающие усовершенствовать создаваемый ими образ при помощи нужной шляпки. Котелки и цилиндры у Кристины сегодня активно покупают и для повседневной носки.

– К сожалению, шляпной культуры в Беларуси нет, – грустно вздыхает мастер, – но я делаю все возможное, чтобы популяризировать ее. Мне очень хочется, чтобы наши люди носили шляпы не только по каким-то особым поводам, типа похода в театр или свадьбы, но и просто так, даря массу положительных эмоций себе и прохожим, а также добавляя элегантности или дерзости своему повседневному образу.

Носит ли Кристина сама головные уборы – вопрос, скорее, риторический. В ее гардеробе шляпки занимают самые важные позиции. Особенно дорога девушке классическая фетровая федора, которая раньше принадлежала ее маме, а теперь часто украшает и Кристинин look.

– Можно сказать, что именно с этой шляпки и зародилась моя большая любовь ко всем без исключения головным уборам, – говорит она. – Каждый раз, когда смотрю какой-либо исторический фильм, в первую очередь обращаю внимание на то, что у человека на голове, а потом на образ в целом. Для меня это самая важная деталь.

Идеи для своих шляпок Кристина черпает не только из кино. На новые эксперименты ее вдохновляют картины знаменитых художников, а также иллюстрации из модных журналов XVIII – XIX веков. Наверное, поэтому в ее мастерской гораздо чаще появляются на свет не совсем современные аксессуары, а винтажные шляпки.

– Отчасти это связано с тем, что я сама давно увлекаюсь исторической реконструкцией, – объясняет собеседница Zarya.by. – Больше всего меня увлекает период конца XIV – начала XV веков. Раньше на фестивали я ездила в образе монахини, а недавно приступила к созданию более сложного костюма – горожанки, предполагающего очень много ручного труда.

Кропотливая работа давно не пугает Кристину, ведь все свои шляпки она создает именно руками: швейная машинка помогает лишь самую малость, на ней сшивается подкладка.

– Одно время я хотела использовать машинку для простегивания косой бейки, но поскольку по краю полей вшивается проволока, то это просто нереально. Когда машинка встречается с металлом, иголки летят во все стороны, – улыбается модистка.

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

В швейном деле, кстати, Кристина – настоящий профи. Окончила лицей швейного производства имени Д. Карбышева, а также Витебский технологический университет по специальности «Инженер-конструктор». Несколько лет работала в закройном цеху на швейной фирме, пока в ее жизни не появилась собственная творческая мастерская, которой захотелось уделять не только свободное, а всё свое время, в принципе.

– Название «White Rabbit», что в переводе означает «Белый кролик», родилось благодаря моему увлечению косплеем, – говорит девушка. – Раньше я активно участвовала в аниме-фестивалях, где дважды выступала именно в образе кролика. Оба раза получила за свои костюмы призы, поэтому и считаю белого кролика счастливым для себя. 

Не отрицает Кристина и тот факт, что название ее мастерской связано со сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».

– Очень люблю вселенную Алисы и просто обожаю одного из ее персонажей – Безумного Шляпника! Хотя вы же в курсе, что раньше все шляпники были безумными? Когда-то при изготовлении головных уборов из войлока применялась ртуть для смягчения материала, и мастера, не использовавшие никакую защиту от паров ртути, просто сходили с ума. Сейчас, конечно же, технологии уже другие, – смеется Кристина.

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

Колодки для своих шляп девушка изготавливает из подручных материалов – картона и строительной сетки, а в качестве основы использует материал lino, который делает сама из множества слоев хлопчатобумажной ткани, пропитанных также самодельным клеем и затем тщательно просушенных.

– Производство шляпок – дело сезонное, – уточняет она. – Самое благоприятное и продуктивное время – это лето и зима, когда основу можно высушить на солнце или у теплой батареи. А вот в сырую погоду это сделать довольно проблематично – всё гниет.

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

Процесс изготовления шляп трудоемкий и занимает в среднем от двух дней до двух недель. Хотя бывают, безусловно, и рекорды. Например, свой самый сложносочиненный головной убор Кристина делала около двух месяцев, потратив полтора из них лишь на декор.

– Это была очень массивная арселе, – вспоминает мастер, – представляющая собой ободок в форме сердца из разряда тех, что носили героини фильма «Еще одна из рода Болейн» или знаменитые Тюдоры, Стюарты, Медичи. Этот убор, дополненный сзади вуалью, я украсила вышивкой лентами, кружевом и множеством бусин.

В качестве декора Кристина, как правило, использует ленты и кружево, броши, бисер и бусины, искусственные цветы и натуральные перья: например, павлина, фазана, цесарки и черного петуха.

– Никогда не рисую эскизы, внешний вид шляпки всегда рождается в процессе, в зависимости от используемой ткани, – отмечает она. – Я люблю работать с эластичными материалами, которые можно красиво натянуть на тулью. Меньше всего мне нравится капризный бархат: если дать чуть больше клея – на ткани остаются пятна, чуть меньше – материал не приклеивается вообще. Но попытки укротить его не прекращаю!

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

Себя Кристина называет модисткой-самоучкой, потому что технологию изготовления шляп постигала исключительно методом проб и ошибок. Ее первыми работами были миниатюрные, почти кукольные аксессуары, которые, скорее, можно отнести к заколкам, нежели к головным уборам. Постепенно размер шляпок увеличивался, а вместе с тем росло и мастерство девушки.

– Литературы по шляпному делу сегодня крайне мало, – сетует она. – Единственный онлайн мастер-класс, который я прошла, был МК по изготовлению капоров. Он был нужен для того, чтобы разобраться во всех тонкостях: как правильно выстраивается форма шляпы и проектируется тулья. Всему остальному училась самостоятельно. Хотя, конечно, есть у меня заветная мечта пройти обучение у какого-нибудь крутого мастера и постичь искусство создания фетровых шляп. Только у нас в стране таких специалистов днем с огнем не сыщешь. В Бресте, например, я пока не встречала своих прямых конкурентов, которые бы тоже занимались шляпками.

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

Рассказывая о планах, Кристина смело заглядывает на несколько лет вперед. Девушка мечтает открыть собственный магазин, где будут не только продаваться готовые шляпки, но и на месте изготавливаться новые.

– Также хотелось бы проводить там мастер-классы и устраивать при этом чаепития. Ведь головные уборы и чай – это две мои большие страсти! 

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

Брестская модистка создает эксклюзивные головные уборы

 
Теги: Брест
 
 
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  Кокетливые таблетки, элегантные цилиндры, романтичные капоры и изящные канотье. Глядя на всё это многообразие шляпок, кажется, что оказался в театральной...
 
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