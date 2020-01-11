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Каким телефоном пользуется глава КГБ Валерий Вакульчик
12.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Председатель Комитета госбезопасности Беларуси и министр спорта на президентском приеме отвлеклись на спортивную трансляцию. На неформальном фото видны не только эмоции чиновников, но и их смартфоны.
Фото: Пул Первого / Telegram
Министр спорта Сергей Ковальчук и глава
У Валерия Вакульчика в руках явно смартфон от Apple. Скорее всего, это iPhone 6 или iPhone 6s. У Сергея Ковальчука — Android-смартфон не самой последней модели. По мнению редакторов 42.TUT.BY, его задняя панель напоминает Huawei Mate 8, представленный в 2015 году.
Ранее Валерий Вакульчик сообщал о разработке в Беларуси защищенного мобильного телефона, который позволял бы вести закрытые переговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом.
Кстати, Александр Лукашенко, скорее всего смартфоном не пользуется. Кадры, на которых президент говорил бы по мобильному, не публиковались ни разу. Однако президент точно пользуется системой правительственной связи, в том числе и на борту вертолета во время уборочной.
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Председатель Комитета госбезопасности Беларуси и министр спорта на президентском приеме отвлеклись на спортивную трансляцию. На неформальном фото видны не...
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