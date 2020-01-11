Каким телефоном пользуется глава КГБ Валерий Вакульчик

Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Комитета госбезопасности Беларуси и министр спорта на президентском приеме отвлеклись на спортивную трансляцию. На неформальном фото видны не только эмоции чиновников, но и их смартфоны.

Фото: Пул Первого / Telegram

Министр спорта Сергей Ковальчук и глава КГБ Валерий Вакульчик следили за биатлонной гонкой онлайн — каждый со своего смартфона. Эту фотографию сделали на приеме в канун старого Нового года у Александра Лукашенко, снимок опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». Издание Naviny.by обратило внимание на то, что по фото можно определить бренды смартфонов.

У Валерия Вакульчика в руках явно смартфон от Apple. Скорее всего, это iPhone 6 или iPhone 6s. У Сергея Ковальчука — Android-смартфон не самой последней модели. По мнению редакторов 42.TUT.BY, его задняя панель напоминает Huawei Mate 8, представленный в 2015 году.

Ранее Валерий Вакульчик сообщал о разработке в Беларуси защищенного мобильного телефона, который позволял бы вести закрытые переговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом.

Кстати, Александр Лукашенко, скорее всего смартфоном не пользуется. Кадры, на которых президент говорил бы по мобильному, не публиковались ни разу. Однако президент точно пользуется системой правительственной связи, в том числе и на борту вертолета во время уборочной.