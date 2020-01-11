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ЕРИП ввел некоторые изменения: расширил список услуг и пересмотрел комиссию

12.01.2020 15:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси появилась возможность делать новые платежи через ЕРИП. Об этом говорится на сайте организации. К примеру, теперь охотники, которые состоят в Белорусском обществе охотников и рыболовов, могут оплатить взносы с помощью телефона или компьютера.

Для рыболовов оплата взносов через ЕРИП стала доступна еще в ноябре прошлого года. С 1 января так могут платить и охотники. Для этого в интернет-банкинге нужно войти в «Платежи», далее нажать Новый платеж — Система «Расчет» (ЕРИП) — Благотворительность, общественные объединения — Прочие общественные объединения — РГОО БООР — Членские взносы охотника. Потом нужно будет ввести свой номер телефона и заплатить. Далее вам предложат ввести свой номер телефона. Подтвердить оплату взноса, который делается раз в год, можно электронной квитанцией. Членский взнос для рыболовов составляет 1 базовую, или 27 рублей, а для охотников — 3 базовые — 81 рубль, пишет FINANCE.TUT.BY.

У пользователей международной платежной системы QIWI Кошелек появилась возможность оплачивать через ЕРИП более 220 услуг, в том числе за мобильную связь, интернет, коммуналку, штрафы ГАИ и прочие из любой точки мира без комиссии.


Для клиентов Беларусбанка ранее стало доступным пополнение счетов и погашение кредитов через ЕРИП в кассе любого банка, банкомате, платежно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге и мобильном банкинге.

ЕРИП также с 3 февраля снизит для организаций размер комиссии за прием платежей по «E-POS» — сервису по оплате по QR-кодам. Этот сервис позволяет оплачивать товары и услуги банковской картой или через мобильный банкинг через ЕРИП по QR-коду.
 
 
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В Беларуси появилась возможность делать новые платежи через ЕРИП. Об этом говорится на сайте организации. К примеру, теперь охотники, которые состоят в Белорусском...
 
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