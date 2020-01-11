Активный отдых – в лагерях

Источник материала: Ивьевский край

Зимние каникулы даны школьникам для укрепления их здоровья, физической закалки, восстановления сил после долгого учебного периода. Но это также время для их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира. Как правило, активный отдых детей проходит в оздоровительных лагерях, в санаториях, на пришкольных зимних оздоровительных площадках, прогулочных группах.

26 декабря в Гераненской средней школе распахнул свои двери детский оздоровительный лагерь «Зимняя сказка». Ребята участвуют в увлекательных мероприятиях, играх, конкурсах, и, конечно же, экскурсиях.

К примеру, 30 декабря воспитанники отправились в Белогруду, где работает резиденция Деда Мороза. Ребята встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, водили хороводы вокруг елки, пели, плясали, а также пили горячий чай с блинчиками.

А 4 января дети побывали с экскурсией в пожарной аварийно-спасательной части №14 аг. Липнишки, где узнали много нового и интересного о профессии спасателей.









Лагерь «Снеговичок» на базе Бакштовского детского-сада-средней школы также начал свою работу 26 декабря. Каждый день ребята с интересом участвовали в различных играх и интеллектуальных конкурсах, провели новогодний праздник, участвовали в различных информминутках.

Например, в день под названием снежинка «Звездная», на информминутке ребята узнали, что во время Великой Отечественной войны Бакшты стали партизанским краем. А в рамках акции «Великой Победе - 75!» была проведена интеллектуально-познавательная игра «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся!» и экскурсия в частный музей д. Гуденята.



