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Под давлением массовых протестов в Абхазии назначили повторные выборы

12.01.2020 15:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выборы президента непризнанной республики Абхазия состоятся 22 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя ЦИК Тамаза Гогию.

Он отметил, что решение о повторных выборах было принято «практически единогласно», сообщает "Белсат".

В сентябре в Абхазии состоялись президентские выборы, на которых победил Рауль Хажимба. Оппозиция сочла результаты сфальсифицированными, в стране начались массовые протесты. Во время акции протеста 9 января демонстранты пошли на штурм здания администрации президента в столице Абхазии Сухуми.

Под давлением протестов Верховный суд Абхазии отменил утвержденные ранее результаты сентябрьских выборов президента.

По абхазских законам до повторных выборов Хажимба может исполнять обязанности главы республики, но оппозиция настаивает на его отставке уже сейчас.


Напомним, в 2008 между Грузией и Россией произошла война, в результате которой Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В Тбилиси этот шаг расценили как оккупацию.

Независимость Абхазии и Южной Осетии кроме РФ признали лишь несколько стран – Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. На уровне ООН обе республики продолжают считаться частью Грузии.
 
 
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Выборы президента непризнанной республики Абхазия состоятся 22 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя ЦИК Тамаза Гогию.
 
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