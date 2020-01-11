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Забота о маленьких белорусах, которые особенно нуждаются во внимании. Подводим итоги акции «Наши дети»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети», одна из многих чудесных традиций современной независимой Беларуси, берет паузу до конца 2020-го, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На протяжении месяца высшие должностные лица страны, руководители министерств, представители госорганов и организаций посещали детские дома, школы-интернаты и другие социальные учреждения.
Благотворительная помощь была оказана примерно на миллион рублей. Но главное – это поддержка и внимание, подаренные маленьким белорусам, которые особенно в них нуждаются. Давайте по мере возможности дарить радость вне зависимости от поры года и дня календаря. От частного – к общему, от каждого конкретно – до масштабов страны.
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Забота о маленьких белорусах, которые особенно нуждаются во внимании. Подводим итоги акции «Наши дети»
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети», одна из многих чудесных традиций современной независимой Беларуси, берет паузу до конца 2020-го, сообщили в...
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