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Забота о маленьких белорусах, которые особенно нуждаются во внимании. Подводим итоги акции «Наши дети»

12.01.2020 20:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети», одна из многих чудесных традиций современной независимой Беларуси, берет паузу до конца 2020-го, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Марафон добра, объединяющий страну. Кто и как поздравляет белорусских детей с Новым годом

На протяжении месяца высшие должностные лица страны, руководители министерств, представители госорганов и организаций посещали детские дома, школы-интернаты и другие социальные учреждения.

Дарить любовь и заботу младшим. В Беларуси прошли финальные поздравления сезона акции «Наши дети»  

Забота о маленьких белорусах, которые особенно нуждаются во внимании. Подводим итоги акции «Наши дети»

Благотворительная помощь была оказана примерно на миллион рублей. Но главное – это поддержка и внимание, подаренные маленьким белорусам, которые особенно в них нуждаются. Давайте по мере возможности дарить радость вне зависимости от поры года и дня календаря. От частного – к общему, от каждого конкретно – до масштабов страны.

История самого трогательного марафона добра Беларуси «Наши дети» (читать далее).  

Люди в материале: Юлия Огнева
 
 
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети», одна из многих чудесных традиций современной независимой Беларуси, берет паузу до конца 2020-го, сообщили в...
 
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