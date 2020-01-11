Забота о маленьких белорусах, которые особенно нуждаются во внимании. Подводим итоги акции «Наши дети»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети», одна из многих чудесных традиций современной независимой Беларуси, берет паузу до конца 2020-го, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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На протяжении месяца высшие должностные лица страны, руководители министерств, представители госорганов и организаций посещали детские дома, школы-интернаты и другие социальные учреждения.

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Благотворительная помощь была оказана примерно на миллион рублей. Но главное – это поддержка и внимание, подаренные маленьким белорусам, которые особенно в них нуждаются. Давайте по мере возможности дарить радость вне зависимости от поры года и дня календаря. От частного – к общему, от каждого конкретно – до масштабов страны.