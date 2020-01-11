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«Было бы неплохо сюда пробиться». Около 1000 школьников со всей Беларуси посетили компании-резиденты ПВТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе завершилась праздничная акция, которая вполне может стать традиционной. Можно сказать уверенно, что очень многие мальчишки и девчонки были бы рады. «Зимние каникулы в ПВТ». Около 1000 школьников со всей Беларуси посетили компании-резиденты Парка высоких технологий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
У Саши сегодня, считай, первое в жизни собеседование. И сразу – в IT-компании с мировым именем. Корпорация, которой 30 лет, разрабатывала продукты для банков, интернет-магазинов и даже космического агентства.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Александр Ажгиревич, ученик ГУО «Глушанский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Бобруйского района»:
Покажем вам сейчас наш офис. Новый, современный, совсем недавно мы его построили.
Школьник – один из 20 учеников, которым посчастливилось побывать на каникулах в офисе IT-гиганта. Вместе с ним из поселка Глуша (это на Могилевщине) приехали и одноклассники. Два часа на поезде – и вот ребята впитывают знания из уст профессионалов отрасли.
Елена Озерова, учитель ГУО «Глушанский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Бобруйского района»:
Войти в компанию можно даже без знаний, но хотя бы только с английским языком.
С ребятами занимались сразу несколько специалистов компании. Лекции, мастер-классы... Все для того, чтобы школьники, которые мечтают развиваться в сфере ИКТ, это делали. И не ради хорошей зарплаты. Хотя middle salary в отрасли – 4 тысячи рублей.
Владислав Мурашко, специалист IT-компании:
А это уже, как говорится, совсем другая компания. В гости в офис, где разрабатывают фитнес-приложения, приехали ребята из Новолукомля. Что такое «кодить», как понять алгоритм создания соцсети, и почему программирование – это не так сложно, как кажется? Вот вопросы, на которые школьники нашли ответы.
Среди них и Егор. Информатикой увлекается с детства. И, конечно же, мечтает стать программистом.
Егор Дрозд, ученик ГУО «Средняя школа № 1 г. Новолукомля»:
Дмитрий Боярович:
Егор Дрозд:
Ксения Казинец, ученик ГУО «Средняя школа № 1 г. Новолукомля»:
По мнению экспертов, молодежь может сменить десяток отраслей за профессиональную жизнь. Некоторых рабочих мест, которые нынешние школьники будут занимать в будущем, еще не существует. А те, что есть сегодня, завтра исчезнут. Поэтому профориентация и вот такие акции просто необходимы.
Алексей Кулевец, основатель IT-компании:
Благодаря ПВТ Беларусь стала центром IT-компетенций Восточной Европы. Нашими разработками пользуется весь мир. А клиенты белорусских компаний – это крупнейшие корпорации на планете. Мы лидируем в аутсорсинге софта, создаем свой продукт: мессенджеры, соцсети, игры...
Сергей Нескин, директор IT-компании:
Зимние каникулы с ПВТ провели порядка 1000 школьников. Организаторы надеются: это принесет пользу и рынку труда, и самим ребятам. Но главное, что призвана привить акция будущим специалистам – вкус к профессии.
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«Было бы неплохо сюда пробиться». Около 1000 школьников со всей Беларуси посетили компании-резиденты ПВТ
Новости Беларуси. На неделе завершилась праздничная акция, которая вполне может стать традиционной. Можно сказать уверенно, что очень многие мальчишки и девчонки...
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