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Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Начать жизнь, что называется, с чистого листа, в стенах Свято-Елисаветинского монастыря и за его пределами, а точнее, практически в 40 мастерских, может каждый, кто однажды оступился, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Одна из них – видеомастерская. Так называемую студию открыли еще в 2006-м. Идей было много, а вот вопрос воплощения задуманного в реальность закрыть было не так-то и просто.
Виталий Любецкий, кинорежиссер:
Художественный фильм «Притчи» имел успех. Легкость подачи а-ля комедия, но при этом серьезные выводы после просмотра.
Виталий Любецкий:
Это нарочь, яхт-клуб. Там метров 100 идешь – и по пояс. Мы сварили конструкцию. Аквалангисты нам туда ее положили. И по воде бежали, если посмотрите. Люди верующие... Их пронимает до слез.
Нет ничего невозможного, если есть желание и вера. И даже создание телевидения при монастыре. Согласитесь, звучит необычно.
Здесь наш звукорежиссер Леша ведет работу над звуком к нашим видеоработам.
А это одна из наших монтажных.
Монахиня Севастьяна (Ускокович):
Монахиня Мария (Литвинова):
Монахиня Мария знакома со «здоровой» темой не понаслышке. В миру она – кандидат медицинских наук. Более 30 лет посвятила преподавательской и научной деятельности. Выпуски «Давайте жить здорово!» для матушки – отдушина.
Монахиня Мария (Литвинова):
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Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма
Новости Беларуси. Начать жизнь, что называется, с чистого листа, в стенах Свято-Елисаветинского монастыря и за его пределами, а точнее, практически в 40 мастерских,...
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