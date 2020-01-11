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Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

12.01.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Начать жизнь, что называется, с чистого листа, в стенах Свято-Елисаветинского монастыря и за его пределами, а точнее, практически в 40 мастерских, может каждый, кто однажды оступился, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Одна из них – видеомастерская. Так называемую студию открыли еще в 2006-м. Идей было много, а вот вопрос воплощения задуманного в реальность закрыть было не так-то и просто.

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

Виталий Любецкий, кинорежиссер:
Кстати, очень интересно, как появился первый фильм. Тогда были сестрические собрания, одна сестра пришла к батюшке и говорит: «Надо снять фильм про монастырь». Он говорит: «Что для этого нужно?» – «400 долларов». Говорит: «Таких денег у нас нет, если хочешь – возьми скарбонку и стань, где ты стоишь обычно. Если тебе положат за один день эту сумму, то фильм нужен». И вы знаете, за один день положили эту сумму, и мы сняли эту картину.

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

Художественный фильм «Притчи» имел успех. Легкость подачи а-ля комедия, но при этом серьезные выводы после просмотра.

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

Виталий Любецкий:
Как сказал мой духовник: «Ты снял православный ералаш». Задача миссионерская – рассказать людям ненавязчиво про веру. Мы сняли уже четыре выпуска притч.

Это нарочь, яхт-клуб. Там метров 100 идешь – и по пояс. Мы сварили конструкцию. Аквалангисты нам туда ее положили. И по воде бежали, если посмотрите. Люди верующие... Их пронимает до слез.

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

Нет ничего невозможного, если есть желание и вера. И даже создание телевидения при монастыре. Согласитесь, звучит необычно.

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

Здесь наш звукорежиссер Леша ведет работу над звуком к нашим видеоработам.

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

А это одна из наших монтажных.

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

Монахиня Севастьяна (Ускокович):
Меня зовут монахиня Севастьяна Ускокович. Я из Черногории. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом.

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

Монахиня Мария (Литвинова):
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами монахиня Мария.

Монахиня Мария знакома со «здоровой» темой не понаслышке. В миру она – кандидат медицинских наук. Более 30 лет посвятила преподавательской и научной деятельности. Выпуски «Давайте жить здорово!» для матушки – отдушина.

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

Монахиня Мария (Литвинова):
Мне просто подсказали, что надо ответить на такие-то вопросы. Вот я их продумала и начала говорить. Вот была первая передача о духовности, о том, как вообще жить на этой земле, а потом пошли вопросы. И, конечно, когда задаются вопросы, на них, естественно, нужно давать ответы. Все время плывут вопросы.

Как работает видеомастерская при Свято-Елисаветинском монастыре, и как собирали деньги на создание первого фильма

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Люди в материале: Виталий Любецкий, Монахиня Севастьяна (Ускокович), Монахиня Мария (Литвинова)
 
 
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Новости Беларуси. Начать жизнь, что называется, с чистого листа, в стенах Свято-Елисаветинского монастыря и за его пределами, а точнее, практически в 40 мастерских,...
 
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