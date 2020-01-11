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Попал в тюрьму за убийство. История ликвидатора аварии на ЧАЭС, который пришёл в монастырь

12.01.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Владимир своего прошлого не скрывает. Мужчина – ликвидатор последствий чернобыльской аварии, ему было чуть больше 20, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Тогда он и представить не мог, какие повороты приготовила судьба. Приговор – лишение свободы и, что самое страшное, перечеркнутая жизнь.

Попал в тюрьму за убийство. История ликвидатора аварии на ЧАЭС, который пришёл в монастырь

Владимир Ляшкевич, художник-технолог по сценическому свету:
Попал в тюрьму за убийство. После этого, в 2009 году, устроился в монастырь: сначала строителем по своей первой специальности, а потом перешел на студию работать осветителем.

Я пришел к Богу, в монастырь, взял благословение у батюшки и сразу же работал. Внутреннее ощущение – я начал просто молиться. Главное, что живу с Богом и бросил пить.

Попал в тюрьму за убийство. История ликвидатора аварии на ЧАЭС, который пришёл в монастырь

Попал в тюрьму за убийство. История ликвидатора аварии на ЧАЭС, который пришёл в монастырь

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Новости Беларуси. Владимир своего прошлого не скрывает. Мужчина – ликвидатор последствий чернобыльской аварии, ему было чуть больше 20, сообщили в программе...
 
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