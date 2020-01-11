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Попал в тюрьму за убийство. История ликвидатора аварии на ЧАЭС, который пришёл в монастырь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Владимир своего прошлого не скрывает. Мужчина – ликвидатор последствий чернобыльской аварии, ему было чуть больше 20, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тогда он и представить не мог, какие повороты приготовила судьба. Приговор – лишение свободы и, что самое страшное, перечеркнутая жизнь.
Владимир Ляшкевич, художник-технолог по сценическому свету:
Я пришел к Богу, в монастырь, взял благословение у батюшки и сразу же работал. Внутреннее ощущение – я начал просто молиться. Главное, что живу с Богом и бросил пить.
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Новости Беларуси. Владимир своего прошлого не скрывает. Мужчина – ликвидатор последствий чернобыльской аварии, ему было чуть больше 20, сообщили в программе...
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