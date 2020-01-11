Попал в тюрьму за убийство. История ликвидатора аварии на ЧАЭС, который пришёл в монастырь

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Владимир своего прошлого не скрывает. Мужчина – ликвидатор последствий чернобыльской аварии, ему было чуть больше 20, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Семья, собранная Богом». Чем необычен Свято-Елисаветинский монастырь и какие судьбы он объединяет

Тогда он и представить не мог, какие повороты приготовила судьба. Приговор – лишение свободы и, что самое страшное, перечеркнутая жизнь.





Владимир Ляшкевич, художник-технолог по сценическому свету:

Попал в тюрьму за убийство. После этого, в 2009 году, устроился в монастырь: сначала строителем по своей первой специальности, а потом перешел на студию работать осветителем.

Я пришел к Богу, в монастырь, взял благословение у батюшки и сразу же работал. Внутреннее ощущение – я начал просто молиться. Главное, что живу с Богом и бросил пить.









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