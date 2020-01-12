В Кореличах маленькие христославы поделились радостью Рождества (+видео)

Источник материала: Полымя





В чудесные Святочные дни христиане всего мира посещают друг друга, чтобы поделиться радостью рождения Спасителя мира и прославить Младенца Христа. Воспитанники и педагоги Воскресных групп Кореличского благочиния как христославы решили отправиться в Рождественское путешествие, чтобы рассказать людям о том, что произошло более 2000 лет назад в Вифлееме.





Ребята подготовили две Рождественские театральные постановки. В «Рождественской сказке» повествуется о том, как волхвы, узнав о рождении Богомладенца Христа, отправились в опасное путешествие, чтобы поклониться ему. «Рождественский гость» — сказочная история о том, как к бедному сапожнику трижды приходил Господь в земных образах, а тот, не зная этого, оказывал ему почести.





В радостной вести Рождества нуждается каждый. Поэтому первым пунктом святочного путешествия стал читальный зал Кореличской районной библиотеки, куда после Воскресного богослужения пришли прихожане храма святых апостолов Петра и Павла.





Во время спектакля глаза зрителей светились таким интересом, восхищением, радостью, что юные артисты воскресной школы улыбались им в ответ.





Благочинный церквей Кореличского округа протоиерей Николай Орса поблагодарил детей за выступление, поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова и преподнес юным артистам сладкие подарки.





— Дети из воскресной группы, в которой я являюсь руководителем, занимаются по воскресеньям, — рассказывает педагог, библиотекарь районной библиотеки Тамара Кардаш. — Мы вместе читаем Библию, учим молитвы. Стараюсь организовать занятия так, чтобы детям не было скучно. Ребята разгадывают сканворды и смотрят фильмы на православную тематику. Весна не за горами: скоро будем готовиться к празднованию Пасхи.









Арина Ханько занимается в воскресной школе уже 5 лет:

— Сюда меня привела мама, чтобы больше узнать о Боге. Мне нравится узнавать что-то новое о мире христианства. Мы не только читаем Библию, но принимаем участие в конкурсах рисунков, православных олимпиадах. Ходим к пожилым людям, помогаем им убрать в доме и во дворе. Но больше всего они любят с нами поговорить, вспомнить молодые годы.





После выступления в Кореличах маленькие христославы отправились в Жуховичский Дом культуры на новую встречу с христианами.





Инна ЛЕЙКО

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