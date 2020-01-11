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«Так скакал, что штукатурка обваливалась». Соседи рассказали, как они живут с «подъездным террористом»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Спальню в этой трешке хозяева теперь называют «зоной отчуждения». После ЧП, которое случилось буквально на исходе 2019-го, семье пришлось переехать в более комфортный угол квартиры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Даже двукратный визит клининговой компании и литры вылитого освежителя воздуха едва перебивают ароматы дыма. Спонсор их антиуюта – сосед снизу.
Впрочем, его здесь уже окрестили «подъездным террористом». Почти 30 лет весь дом живет, как на пороховой бочке. И вот она все-таки взорвалась!
Дмитрий Якубовский, потерпевший:
В 4 утра, когда большинство безмятежно спали, домашний очаг дебошира угрожающе нарушал квартирные границы. Дмитрий вместе с супругой и 8-месячным малышом стали заложниками «пылающих» обстоятельств. Окна, балкон и фасад недавно капитально отремонтированного дома – немое напоминание ночного кошмарного несновидения.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Роман Лашкевич, старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Адрес – в черном списке милиции, на работу сюда приезжают регулярно.
Дмитрий Римашевский, потерпевший:
Все 30 лет Дмитрий с первого этажа пытается мириться с сожителем по подъезду. Терпение было на грани, лопнуло окончательно тогда же, когда и потолки в его квартире. Не выдержав такого уюта, хозяин решился снова на ремонт, к слову, за свой счет.
Дмитрий Римашевский:
А вот коммунальщикам, хоть и не с первого раза, но вроде удалось застать «опасного» жильца. Ведь кто ответит за черный декор новеньких фасадов?
Дмитрий Алейчик, начальник производственного отдела ЖКХ № 1 Московского района Минска:
Эта история, пожалуй, тяжелый случай соседско-бытовых отношений. Хотя этот жанр нынче весьма популярен.
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«Так скакал, что штукатурка обваливалась». Соседи рассказали, как они живут с «подъездным террористом»
Новости Беларуси. Спальню в этой трешке хозяева теперь называют «зоной отчуждения». После ЧП, которое случилось буквально на исходе 2019-го, семье пришлось...
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