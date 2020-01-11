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Белорусы попали в топ «99 лучших песен мира»
Источник материала: Партизан
Вы, может, и не знаете, но существует классный музыкальный проект
На днях Beehype подвел итоги 2019 года, и в плей-листе «99 лучших песен мира» на этот раз есть двое белорусов, пишет
Во-первых, в списке оказался трек «Звезды» отличной группы «Молчат Дома».
Во-вторых, в списке есть Kusta с последнего альбома Me, Mother группы Shuma.
Трек Kusta можно найти на 12:55.
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Вы, может, и не знаете, но существует классный музыкальный проект Beehype – он показывает своим читателям лучших исполнителей со всего мира.
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