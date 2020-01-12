Пул Первого «засветил» мобильник главы КГБ. И это не спецтелефон, показанный Вакульчиком ранее

Смартфон чиновника покап в кадр на приеме у Лукашенко в канун старого Нового года.





Фото Пул Первого





Председатель КГБ Валерий Вакульчик и министр спорта Сергей Ковальчук стали героями публикации близкого к главе государства телеграм-канала Пул Первого. На фото, сделанном на приеме у Александра Лукашенко в канун старого Нового года, руководители ведомств следят за биатлонной гонкой.





В руках у главы КГБ виден айфон. Напомним, что в мае 2018-го Валерий Вакульчик презентовал разработку белорусских производителей — мобильный телефон для правительственной закрытой связи.













— Он изготовлен в закрытом исполнении. Позволяет вести разговоры с высокой степенью защищенности от прослушиваний, перехвата. Телефон также защищен от проникновения злоумышленников. Если будет попытка вскрытия, предусматривается самоуничтожение содержимого этого телефона, — рассказал тогда председатель КГБ.



