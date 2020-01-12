Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 13 по 19 января

Источник материала: Навiны Камянеччыны

ОВЕН (21.03 — 20.04)

Благоприятная неделя с деловой точки зрения. Она одинаково хорошо подходит и для самостоятельной работы, и для того, чтобы объединить усилия с союзниками. Вы всегда знаете, кто и в чем может быть вам полезен, полагаетесь только на тех, кто заслуживает доверия. Никакие заманчивые обещания не собьют вас с толку, не заставят пообещать лишнее или сделать то, о чем позже придется пожалеть. Кое-какие споры неизбежны, но вы не только выходите из них победителем, но и извлекаете немало пользы.

С точки зрения личных отношений неделя тоже неплоха, но тут все же возможны напряженные моменты. Чаще всего они связаны с какими-то событиями прошлого, полузабытыми обидами, упреками и претензиями, которые не были высказаны раньше. Важным будет ваше желание решить проблемы, причем сделать это так, чтобы все остались довольны. Близкие оценят такой подход.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 20.05)

Начало недели будет благоприятным. Однако вам стоит внимательно следить за своим эмоциональным состоянием. Старайтесь не расстраиваться из-за пустяков, не нервничать, сохранять спокойствие и позитивный взгляд на вещи. Лишние переживания, тревога, причина которой не всегда понятна, могут толкнуть на необдуманные поступки, заставить принять решения, о которых позже придется пожалеть. Еще одна проблема этого периода заключается в том, что некоторые Тельцы сейчас не хотят брать на себя ответственность, а ситуация требует именно этого.

Вторая половина недели меньше подходит для важных дел и больше – для отдыха, каких-то приятных занятий и процедур, способствующих восстановлению сил. Подумайте, чем вы можете себя порадовать. Это могут быть самые разные вещи: от небольших поездок до сеансов массажа или возвращения к старому хобби, которое когда-то приносило немало удовольствия.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 — 21.06)

В начале недели многое будет зависеть от вашей способности сохранять дружелюбие и позитивный настрой в любых обстоятельствах, держать негативные эмоции под контролем. Порой вас будут специально пытаться вывести из равновесия. Способность не поддаваться на провокации, держать удар и сохранять здравомыслие избавит от неприятностей. Не исключено разочарование в людях, от которых вы ожидали многого. Некоторые Близнецы поймут, что неправильно выбрали союзников. К счастью, пока не поздно начать искать новых помощников.

Вторая половина недели благоприятна с деловой точки зрения, дает шанс достичь больших успехов. Вы на многие вещи смотрите не так, как окружающие; сейчас это становится преимуществом. Возможны неожиданные открытия, настоящие озарения. Не исключено, что планы на будущее изменятся быстро и кардинально, и вы будете этому очень рады. Хочется действовать, прикладывать усилия и добиваться поставленных целей. У вас многое хорошо получается.

РАК (22.06 — 22.07)

Очень плодотворная, беспокойная и насыщенная неделя. Вам предстоит заниматься разными делами, одновременно удерживать в голове массу вещей – простых и сложных. Не всегда легко контролировать ситуацию, но вы справляетесь. Правда, Ракам, у которых недостаточно собственного жизненного опыта и стойкости, может потребоваться поддержка близких.

В деловой сфере вероятны значительные перемены. Становится больше забот и ответственности, к тому же ваша работа требует контактов с самыми разными людьми, ко многим из которых оказывается нелегко найти подход. Возможны напряженные моменты, но вас будут радовать перспективы и понимание: вы трудитесь не зря.

Личные отношения не всегда складываются просто, но вы не вините в этом близких, поскольку понимаете – все дело в неоднозначной ситуации, неопределенность которой утомительна для всех. Терпение и снисходительность к чужим слабостям позволяют избежать конфликтов.

ЛЕВ (23.07 — 23.08)

Все идет хорошо, вам не о чем особенно беспокоиться. Вы чувствуете прилив энергии, понимаете: у вас достаточно сил, чтобы достичь важных целей, справиться с любыми возникающими трудностями. Если окружающим требуется помощь, вы стараетесь не отказывать. Все, что вы делаете для других, сейчас оказывается полезно и вам. Возможно начало деловых или дружеских отношений, которые будут вам очень полезны.

Эта неделя хорошо подходит для того, чтобы начать учиться чему-то новому. Некоторые Львы поймут, какого развития своей карьеры хотели бы и чего им для этого не хватает. Если собственные представления пока неопределенны, можно обратиться за консультацией к специалисту, вы получите ответы на многие вопросы.

Личные отношения гармоничны. Вы чувствуете эмоциональную поддержку близких, без слов понимаете: те, кто вам дорог, на вашей стороне. Будет возможность решить какие-то старые проблемы, избавиться от всего, что омрачало общение.

ДЕВА (24.08 — 23.09)

Это неплохая неделя, но успех во многом будет зависеть от того, на тех ли людей вы сделаете ставку. Конечно, полностью полагаться можно только на себя – это очевидно даже самым наивным представителям знака. Но совершенно обойтись без помощи едва ли удастся. Выбирайте союзников придирчиво (сейчас вы можете себе это позволить), доверяйте своей интуиции. Именно благодаря ее подсказкам вы найдете тех, кому можно доверять и в важных вопросах, и в мелочах.

Стоит иметь в виду, что не все, что вам прежде казалось ясным и очевидным, на самом деле верно. Для многих Дев именно эта неделя будет связана со значительными переменами во взглядах на мир. Представители знака заметят то, на что прежде не обращали внимания, исправят ошибки, которые допустили раньше и поймут, как преодолеть преграды, которые за последнее время успели возникнуть на пути.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)

Настойчивость и трудолюбие позволяют достичь успеха. Январь – время, когда можно покорить вершины, но не стоит всерьез рассчитывать на то, что сделать это будет легко. Не торопитесь. Именно спешка быстро истощает ваши силы, утомляет, становится причиной накапливающегося раздражения. Лучше двигаться к цели чуть медленнее, но спокойнее. Поверьте, ситуация это позволяет.

Отношения с окружающими не всегда будут складываться гармонично. Порой вы можете чувствовать, что вас оставили наедине с накопившимися проблемами, и никто не интересуется тем, как вы собираетесь их решать. На самом деле у вас есть и союзники, и надежные помощники. Правда, порой они не догадываются, с какими трудностями вы столкнулись.

Может улучшиться финансовое положение. Деньги не упадут с неба – их нужно будет заработать, но награда за труды будет щедрой. Появится возможность сделать какие-то инвестиции или начать собственное дело. Опыт, полученный раньше, вам наверняка пригодится.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)

Неделя полна необычных встреч, удивительных знакомств. Вас радует возможность общаться с разными людьми: у них можно многому научиться. Чужой опыт часто оказывается полезным, благодаря ему вы не совершаете ошибок, делаете верный выбор в неоднозначных ситуациях. Порой бывает сложно разделить деловые и личные отношения, но это не беда. Личные симпатии и антипатии не мешают вам принимать верные решения, касающиеся работы.

Едва ли не единственная проблема заключается в том, что вам остро не хватает возможности побыть наедине с собой, спокойно обдумать все, что происходит. Чужие выводы вам не нравятся, хочется сделать собственные – но разговоры сбивают с толку. Делайте паузы, временами уклоняйтесь от необязательных встреч и бесед. Это поможет вам чувствовать себя куда лучше.

Для дел, требующих аккуратности, точности, выверенных действий, лучше подходит вторая половина недели. В это время вам гораздо проще сосредоточиться на чем-то одном и удается долго не отвлекаться.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 21.12)

Неделя не самая простая хотя бы потому, что дел, требующих внимания, сейчас необыкновенно много. Вам не сразу удастся определить, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь. Одни проблемы не так просты, как может показаться, другие, напротив, не так сложны. Поэтому не спешите с выводами и решениями, дайте себе возможность спокойно обо всем подумать. Толковые советы дают те, кто хорошо знает и вас, и сложившуюся ситуацию. От остальных рекомендаций пользы мало. Эмоциональный фон довольно нестабилен, но на этих качелях вы чувствуете себя вполне комфортно. Это тот редкий период, когда даже неприятные переживания вы оборачиваете себе на пользу – то находите в них источник вдохновения, то превращаете раздражение в спортивную злость, которая помогает одержать верх над давними соперниками. Даже в самые острые моменты вы стараетесь не срываться на близких, бережете тех, кто вам дорог. Они отвечают тем же: стараются заботиться о вас, сглаживают острые углы и радуют приятными сюрпризами.

КОЗЕРОГ (22.12 — 20.01)

Во многих делах вам нужна помощь. Чем раньше вы признаетесь в этом хотя бы себе, тем быстрее справитесь с возникшими трудностями, тем меньше сил потратите напрасно. Возможным станет прогресс в делах, которые казались почти безнадежными. Особенно заметно это в профессиональной сфере, где очевидно: вы вот-вот покорите новую вершину, справитесь с проектом, в успех которого никто не верил.

Деловое общение требует внимания к мелочам, холодной расчетливости, умения разбираться в людях. Интуиция, к сожалению, не всегда хороший помощник. Порой трудно отличить иллюзии от реальности, некоторые Козероги рискуют стать заложниками своих ложных убеждений.

Личные отношения складываются довольно гармонично. Но тут, надо сказать, от вас мало что зависит. Гораздо в большей степени это заслуга ваших близких, которые стараются не беспокоить вас по пустякам, радовать и поддерживать в сложные моменты. Ваша искренняя благодарность очень радует таких людей.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 20.02)

Вам нужно быть внимательнее в начале недели. Это период, когда очень важно правильно расставить приоритеты, не ошибиться в выборе целей. Чужой опыт скорее мешает в этом, чем помогает. Особенно трудно будет юным Водолеям: их сбивают с толку советы, которые щедро раздают окружающие. Если вам нужны подсказки, обращайтесь за ними к кому-то одному. Хорошо, если это будет человек, который прежде уже выручал вас. В противном случае вы рискуете потратить слишком много времени на анализ противоречащих друг другу рекомендаций.

Вторая половина недели пройдет гораздо плодотворнее и спокойнее. В это время многое идет по накатанному, и вам просто не нужно прикладывать лишние усилия – достаточно позволить событиям развиваться своим чередом. Пригодится опыт, полученный совсем недавно, буквально пару недель назад. Проанализируйте все, что произошло в самом конце прошлого года и начале этого; вы придете к интересным выводам.

РЫБЫ (21.02 — 20.03)

Нужно быть внимательнее в начале недели. Особенно это важно там, где вам требуется поддержка других людей. Найдите время для того, чтобы еще раз обсудить недавние договоренности, согласовать действия, убедиться, что вы правильно понимаете намерения своих партнеров, а у них нет сомнений в ваших. Только после этого можно приступать к решительным действиям, реализации каких-то масштабных планов. У вас есть шанс добиться большого успеха, но важно помнить, что он не придет сам собой, и не плыть по течению. Будьте готовы в любой момент собраться с силами и начать делать что-то важное.

Вторая половина недели приятна и многим хороша. Она то радует мелочами, то открывает возможности для каких-то кардинальных перемен к лучшему. Вы не теряетесь и не упускаете свой шанс, действуете именно так, как нужно, поэтому и получаете то, к чему стремитесь. Это касается всех сфер жизни, но особенно заметно там, где речь идет о деньгах.

Гороскоп от horo.mail.ru .