ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер режиссер Константин Бромберг

13.01.2020 09:09 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Умер режиссер Константин Бромберг
Фото из открытых источников

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1958-1959 годах работал корреспондентом агентства печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965 году окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им.С.А.Герасимова), после вуза работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

Широкую известность Константину Бромбергу принесла работа в художественном кинематографе. Дебютной для него стала короткометражная картина "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968), за которой последовали драма "Был настоящим трубачом" (1973) и киноповесть "У меня есть лев" (1975). Большую популярность получил детский фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, телепремьера которого состоялась в 1980 году. 31 декабря 1982 года на Центральном телевидении была впервые показана музыкально-комедийная киносказка Константина Бромберга "Чародеи", снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких.

Умер режиссер Константин Бромберг
«Чародеи» под цензурой. Фильм по Стругацким выдали за новогоднюю сказку
Подробнее

В 1989 году Бромберг снял три сюжета для детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 1990-х годах являлся руководителем студии детских и юношеских фильмов "Юнтелефильм". Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года (за постановку телефильма "Приключения Электроника").

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Детройте (США) в возрасте 80 лет умер режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг, сообщает ТАСС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мечта семьи из Минска - стать первыми, кто покорил 7 высочайших вулканов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика