В Минске пройдет юбилейный концерт группы «Нервы»

Источник материала: Tut.by

Группа «Нервы» собирает поклонников 12 сентября в Prime Hall , чтобы громко отпраздновать свой 10-летний юбилей и вспомнить, с чего все начиналось.



Фото: instagram.com/nervy_official

В 2020 году рок-группе «Нервы» исполняется 10 лет. За это время коллектив превратился в настоящую крепкую банду, которая исколесила на своем фирменном автобусе всю Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и Европу. Сейчас «Нервы» во главе с неизменным лидером Женей Мильковским — это уже не будущее рок-музыки, а рок сегодняшний, ведущий за собой поколение слушателей, неравнодушных к судьбе живой музыки в постсоветских странах.

На счету у группы множество премий («Лучшая группа» по версии ZD Awards, Russian MusiсBox, Kid’s Choice Awards, OOPS! Choice Awards и другие). В дискографии «Нервов» шесть официальных альбомов, последний из которых, «Слэм и депрессия» (2019), прослушали десять миллионов человек в социальной сети «ВКонтакте». Композиции группы являются саундтреками и к молодежным сериалам: «Физика или химия», «Универ. Новая общага», «Закрытая школа», «Чемпионки», «Ангел или демон», «Физрук», «Анжелика», «Молодежка». Отдельная глава творчества группы — это клипы. В последнее время Женя Мильковский сам пишет сценарии и сам же выступает режиссером. Клипы «Самый дорогой человек» и «Зажигалки» набрали миллионы просмотров на YouTube.

Но в течение этих 10 лет не все было так гладко. Были свои взлеты и падения. Одно оставалось неизменным — это трудолюбие, уважение к музыке и талант Жени Мильковского, у которого всегда найдется та самая песня, которая попадет прямо в сердца миллионов слушателей.

На минском концерте Мильковский обещает появиться в неожиданном амплуа и гарантирует, что будущее шоу не оставит никого равнодушным. Приготовьтесь открыть новую главу любимой группы и войти в историю рок-музыки вместе с ней.

Когда: 12 сентября, 19.00 Где: Prime Hall Сколько: от 40 рублей Купить билет

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