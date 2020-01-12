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«Подвалы нужны для хранения имущества, закаток, а не для бездомных котят»

13.01.2020 11:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Подвалы нужны для хранения имущества, закаток, а не для бездомных котят»
Фото из открытых источников

Информацию к размышлению почерпнул в «АиФ» №48 (2019 год). Заметка в рубрике «Глас народа» под названием «В Сети обсуждают».

Я тоже очень люблю животных. Но хозяин домашнего питомца всегда должен помнить, что животное не должно доставлять каких-либо проблем, даже самых незначительных, другим людям.

«Подвалы нужны для хранения имущества, закаток, а не для бездомных котят» «Почему я должен платить дорожный налог сразу за два авто?»

Три дня назад зашел в лифт на седьмом этаже. Там стояла дама, которая держала на руках небольшую собачку размером с кота. Поехали вниз. На шестом этаже лифт остановился, вошёл мужчина с собакой. Как только лифт тронулся, животные начали «знакомиться»: злобно зарычали, загавкали, стали брызгать слюной. И всё это - в 30 сантиметрах от моего лица. Хозяева пытались успокоить питомцев, но те грызлись до тех пор, пока не открылись двери. Извиниться за своих собак попутчики даже не попытались.

А теперь мой совет автору Людмиле Сацуте: не обижайтесь на людей за то, что они не пускают кошек в свои подвалы. Объяснение этому очень простое: у людей в подвалах чисто, кроме того, эти помещения предназначены для хранения имущества, закаток и т. д., а не для того, чтобы кошки справляли там нужду. Если вам очень жаль кошек, заберите их в свой подвал или квартиру – там им будет тепло и уютно.

Л. Саушкин, Рогачёв

 
 
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Фото из открытых источников Информацию к размышлению почерпнул в «АиФ» №48 (2019 год). Заметка в рубрике «Глас...
 
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