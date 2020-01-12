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Дакар-2020. Восьмой этап среди мотоциклов и квадроциклов отменен. Причина — смерть гонщика
Источник материала: Партизан
Восьмой этап "Дакара"-2020 отменен для мотоциклистов и квадроциклистов. Это связано со смертью португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша, который скончался накануне.
"Гибель Паулу Гонсалвеша во время седьмого этапа привела нас в состояние шока. Особенно мотоциклистов. Паулу — важная фигура этого ралли, он пользовался уважением у ветеранов и менее опытных участников. Они восхищались и вдохновлялись им.
После встречи с гонщиками организаторы приняли решение отменить восьмой этап "Дакара" для категорий мотоциклов и квадроциклов, чтобы дать гонщикам время проститься со своим товарищем.
Вся семья "Дакара" соберется на брифинге, чтобы почтить память Паулу", — говорится в пресс-релизе.
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Восьмой этап "Дакара"-2020 отменен для мотоциклистов и квадроциклистов. Это связано со смертью португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша, который скончался...
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