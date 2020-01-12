﻿ Дакар-2020. Восьмой этап среди мотоциклов и квадроциклов отменен. Причина — смерть гонщика. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дакар-2020. Восьмой этап среди мотоциклов и квадроциклов отменен. Причина — смерть гонщика

13.01.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Восьмой этап "Дакара"-2020 отменен для мотоциклистов и квадроциклистов. Это связано со смертью португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша, который скончался накануне.

"Гибель Паулу Гонсалвеша во время седьмого этапа привела нас в состояние шока. Особенно мотоциклистов. Паулу — важная фигура этого ралли, он пользовался уважением у ветеранов и менее опытных участников. Они восхищались и вдохновлялись им.

После встречи с гонщиками организаторы приняли решение отменить восьмой этап "Дакара" для категорий мотоциклов и квадроциклов, чтобы дать гонщикам время проститься со своим товарищем.

Вся семья "Дакара" соберется на брифинге, чтобы почтить память Паулу", — говорится в пресс-релизе.
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восьмой этап "Дакара"-2020 отменен для мотоциклистов и квадроциклистов. Это связано со смертью португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша, который скончался...
 
Новости дня
Новости разные
 
А зима-то в этом году будет? Возможно, в феврале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика