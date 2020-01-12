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Минфин объяснил, почему дорожный сбор не включат в цену топлива

13.01.2020 11:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Пояснения даны в ответе на общественную петицию, которую в министерство направили 10 декабря, сообщает Onliner.by.

Как следует из ответа Минфина, дорожный сбор не будут включать в стоимость моторного топлива. Причины следующие. Это потребует увеличения финансирования из бюджета организаций, которые сейчас освобождены от оплаты госпошлины. Эта льгота касается сельхозтехники, автомобилей МЧС, СК, МВД, КГБ, Минобороны и других.

Также нужно будет вернуть деньги автовладельцам, которые уже выплатили дорожный сбор.

Кроме того, это вызовет рост цен на автомобильное топливо, и цены в Беларуси станут выше, чем в РФ. Тогда многие белорусы начнут заправляться в приграничных регионах России, и Беларусь пострадает из-за неполученных акцизов и НДС.

Дорожный сбор отвяжут от техосмотра

«Проектом указа предусматривается возможность отвязать уплату госпошлины от прохождения техосмотра и взимать ее в виде платы за участие транспортных средств в дорожном движении. Для граждан, использующих транспортные средства нерегулярно, проектом указа предусмотрена возможность ежемесячного внесения платы не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении», - сказано в ответе Минфина.

Можно платить помесячно, но при оплате за год будет скидка

Если владелец не будет эксплуатировать свое авто, например, зимой, он может не вносить за этот период плату.

При единовременном внесении платы за 12 месяцев и более к установленным ставкам будет применяться понижающий коэффициент 0,8. Это обеспечит снижение размеров платы на 20%, пояснили в ведомстве.

Как сообщал Myfin.by, ранее заместитель премьер-министра Владимир Кухарев заявил, что решение об отвязке транспортного налога от прохождения технического осмотра в Беларуси примут в начале 2020 года.

Фото: Myfin.by
Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В Минфине Беларуси рассказали о том, ждать ли автовладельцам, что в стоимость топлива включат госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к...
 
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