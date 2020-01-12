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В Минской области 11-летняя девочка заряжала в ванной телефон и погибла

13.01.2020 11:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 января в Минской области в квартире одного из домов погибла маленькая девочка. 

Как сообщает Следственный комитет, 11-летняя школьница была найдена отцом в ванной комнате без признаков жизни. Прибывшая СОГ обнаружила на теле погибшей повреждения, характерные для электротравмы. 

В помещении находился удлинитель, к которому было подключено зарядное устройство мобильника. Проверяются все возможные версии случившегося. Наиболее вероятная причина произошедшего – нарушение правил безопасности. 

Будет проведена судмедэкспертиза. 

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Новости Беларуси. 11 января в Минской области в квартире одного из домов погибла маленькая девочка.  Как сообщает Следственный комитет, 11-летняя школьница была...
 
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