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В Минской области 11-летняя девочка заряжала в ванной телефон и погибла
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 января в Минской области в квартире одного из домов погибла маленькая девочка.
Как
В помещении находился удлинитель, к которому было подключено зарядное устройство мобильника. Проверяются все возможные версии случившегося. Наиболее вероятная причина произошедшего – нарушение правил безопасности.
Будет проведена судмедэкспертиза.
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Новости Беларуси. 11 января в Минской области в квартире одного из домов погибла маленькая девочка. Как сообщает Следственный комитет, 11-летняя школьница была...
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