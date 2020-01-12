Начался закрытый суд по делу о тайнике с 620 тысячами долларов

Sputnik , суд начался за закрытыми дверями. Решение о том, что дело о тайнике с долларами, который был обнаружен в гараже Шарака сотрудниками КГБ, пройдет в закрытом судебным заседании, суд принял в декабре 2019 года. 12 декабря прошло предварительное судебное заседание, на котором в качестве обвиняемых присутствовали Шарак и гендиректор иностранного предприятия, бизнесмен Борис Ранчинский. Тогда в суде была озвучена информация о том, что оба заключили досудебное соглашение со следствием и помогли "изобличить иных участников преступления". Как передает корреспондент, суд начался за закрытыми дверями. Решение о том, что дело о тайнике с долларами, который был обнаружен в гараже Шарака сотрудниками КГБ, пройдет в закрытом судебным заседании, суд принял в декабре 2019 года. 12 декабря прошло предварительное судебное заседание, на котором в качестве обвиняемых присутствовали Шарак и гендиректор иностранного предприятия, бизнесмен Борис Ранчинский. Тогда в суде была озвучена информация о том, что оба заключили досудебное соглашение со следствием и помогли "изобличить иных участников преступления".





По делу в качестве обвиняемых проходят также бывший начальник отдела реализации "Белмедтехники" Кирилл Кастрацкий (его обвиняют по частям 1 и 2 ст. 430 "Получение взятки"), а также три представителя коммерческих структур Илья Карпович, Евгений Волков и Александр Юсупов – им предъявлено обвинение в даче взяток и покушении на дачу взяток.





Под стражей с момента задержания находятся Шарак и еще один обвиняемый в получении взяток. Ко всем остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.





Государственное обвинение по делу представляет прокурор Вадим Кисель, который часто поддерживает обвинение по громким коррупционным делам.





К началу заседания пришли несколько родственников обвиняемых, которых также не пустили в зал суда.



