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Начался закрытый суд по делу о тайнике с 620 тысячами долларов
Источник материала: Партизан
Минский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего генерального директора "Белмедтехники" Александра Шарака и еще пяти обвиняемых.
Как передает корреспондент
По делу в качестве обвиняемых проходят также бывший начальник отдела реализации "Белмедтехники" Кирилл Кастрацкий (его обвиняют по частям 1 и 2 ст. 430 "Получение взятки"), а также три представителя коммерческих структур Илья Карпович, Евгений Волков и Александр Юсупов – им предъявлено обвинение в даче взяток и покушении на дачу взяток.
Под стражей с момента задержания находятся Шарак и еще один обвиняемый в получении взяток. Ко всем остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Государственное обвинение по делу представляет прокурор Вадим Кисель, который часто поддерживает обвинение по громким коррупционным делам.
К началу заседания пришли несколько родственников обвиняемых, которых также не пустили в зал суда.
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Минский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего генерального директора "Белмедтехники" Александра Шарака и еще пяти обвиняемых.
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