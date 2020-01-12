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Найден кратер, оставленный одним из самых больших за всю историю метеоритов

13.01.2020 12:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые наконец нашли кратер, оставленный одним из самых больших за всю историю метеоритов. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на pnas.org.


Тектиты. Фото: wikimedia.org

Около 800 000 лет назад на Землю упал метеорит шириной 1,9 километра. В результате обломки разбросало по территории размером с 10% планеты.

Ученые обнаруживали эти осколки, в основном в виде оплавленных кусочков стекла, известных как тектиты, в Азии, Австралии и Антарктиде. Но в течение века исследователи не могли установить место, где именно упал метеорит.

В новом исследовании ученые описывают место, где, по их мнению, он разбился: вулканическое поле в юго-восточном Лаосе. Оказывается, кратер сейчас скрыт под землей.


Фото: PNAS 2019

Когда метеорит падает, он плавит камни в точке удара и как бы разбрасывает их вокруг. Эти породы затем охлаждаются в тектиты. Исследуя, где разбросаны тектиты, ученые могут проследить место падения метеорита.

В случае этого удара тектиты «сообщили» ученым, что огромный метеорит ударил по поверхности Земли 800 000 лет назад где-то между тремя континентами.

Наибольшая плотность тектитов была обнаружена в Индокитае — полуострове, который состоит из Камбоджи, Лаоса и Вьетнама — что делает его наиболее логичным местом для поиска кратера.

Такой большой метеорит должен был оставить след шириной в полтора километра и вонзиться в землю на 91,4 метра, считают авторы исследования. Однако ударные кратеры могут быть «захоронены» под тектоническими плитами или исчезнуть в результате эрозии (хотя Индокитай является относительно стабильной частью нашей планеты).

В поисках кратера ученые осмотрели три древних места падения в Камбодже, центральном Лаосе и южном Китае. Но каждый кратер был на десятки миллионов лет старше, чем предполагаемое место падения.

Затем, в районе южного Лаоса, месте, называемом плато Болавен, исследователи обнаружили потоки лавы, которые соответствуют нужному временному периоду: им было от 51 000 до 780 000 лет.

Извержения на этом плато площадью 6000 квадратных километров создали слой слоистой лавы глубиной 300 метров — вулканическое поле, достаточно большое, чтобы скрыть метеоритный кратер.

Ученые сравнили химический состав камней в вулканическом поле с химическим составом тектитов, и они совпали. Затем они измерили гравитационные поля вокруг плато и обнаружили подземную эллиптическую зону толщиной 90 метров, длиной 18 километров и шириной 13 километров. Это указывало на наличие подземного кратера.

Более того, лаве на вершине потенциального ударного кратера было менее 800 000 лет.

Последнее доказательство нашлось в 19 километрах от вершины вулканического поля: участок песчаника, был изуродован обломками.

Ученым необходимо будет углубиться в лавовое русло, может, на несколько сотен метров вниз, чтобы найти неопровержимые доказательства.

 
 
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Около 800 000 лет назад на Землю упал метеорит шириной 1,9 километра. В результате обломки разбросало по территории размером с 10% планеты.
 
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