ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий

13.01.2020 12:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В фильмах почти всегда самое интересное происходит на переднем плане, а вот в жизни всё немного иначе. Время от времени то, что не заметно сразу, придаёт фотографиям совсем иную атмосферу. 

Пользователи соцсетей регулярно рассказывают о своих находках, где самое забавное случается на втором плане. Вот девять примеров. 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий
Фото: twitter.com/douglassallaway 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий
Фото: twitter.com/flee__gunna 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий
Фото: twitter.com/MiaowABQ 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий
Фото: twitter.com/cayleigh_glew 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий
Фото: imgur.com/user/NumberRunner 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий
Фото: twitter.com/steve_lieber 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий
Фото: twitter.com/SASFAPR 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий
Фото: twitter.com/depper35 

Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий
Фото: twitter.com/ztothek 

Несколько недель назад мы собрали коллекцию смешных фотографий с животными.

Белка играет в баскетбол, а собака прыгает с парашютом – здесь подробнее. 

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В фильмах почти всегда самое интересное происходит на переднем плане, а вот в жизни всё немного иначе. Время от времени то, что не заметно сразу, придаёт фотографиям...
 
Новости дня
Новости разные
 
Американец поймал на удочку рыбу, которая больше его самого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика