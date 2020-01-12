Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий

Источник материала: СТВ

В фильмах почти всегда самое интересное происходит на переднем плане, а вот в жизни всё немного иначе. Время от времени то, что не заметно сразу, придаёт фотографиям совсем иную атмосферу.

Пользователи соцсетей регулярно рассказывают о своих находках, где самое забавное случается на втором плане. Вот девять примеров.



Фото: twitter.com/douglassallaway



Фото: twitter.com/flee__gunna



Фото: twitter.com/MiaowABQ



Фото: twitter.com/cayleigh_glew



Фото: imgur.com/user/NumberRunner



Фото: twitter.com/steve_lieber



Фото: twitter.com/SASFAPR



Фото: twitter.com/depper35



Фото: twitter.com/ztothek

Несколько недель назад мы собрали коллекцию смешных фотографий с животными.