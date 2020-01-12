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Самое интересное на заднем плане. Девять потешных фотографий
Источник материала: СТВ
В фильмах почти всегда самое интересное происходит на переднем плане, а вот в жизни всё немного иначе. Время от времени то, что не заметно сразу, придаёт фотографиям совсем иную атмосферу.
Пользователи соцсетей регулярно рассказывают о своих находках, где самое забавное случается на втором плане. Вот девять примеров.
Несколько недель назад мы собрали коллекцию смешных фотографий с животными.
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В фильмах почти всегда самое интересное происходит на переднем плане, а вот в жизни всё немного иначе. Время от времени то, что не заметно сразу, придаёт фотографиям...
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