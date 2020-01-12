ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 свежих вакансий: куда устроиться на работу в Ганцевичах?

13.01.2020 11:52 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

20 свежих вакансий: куда устроиться на работу в Ганцевичах?

На сайте Общереспубликанского банка вакансий в начале январе были опубликованы 20 различных вакансий с заработной платой от 94 руб. до 600 руб. Предлагаем ознакомиться с ними.

Вакантная должность Место работы Заработная плата
Водитель автомобиля УП «Ганцевичское ПМС» от 600,00 руб.
Водитель автомобиля КУМПП ЖКХ «ГР ЖКХ» от 506,46 руб.
Мастер участка УП «Ганцевичское ПМС» от 500,00 руб.
Врач-специалист УЗ «Ганцевичская ЦРБ» от 450,00 руб.
Столяр УП «Ганцевичское ПМС» от 400,00 руб.
Техник-массажист УЗ «Ганцевичская ЦРБ» от 375,00 руб.
Инженер по метрологии УЗ «Ганцевичская ЦРБ» от 375,00 руб.
Буфетчик Ганцевичское райпо от 375,00 руб.
Директор Государственное предприятие «Ганцевичская районная киновидеосеть» от 375,00 руб.
Швея ООО «СУПЕРМАЙК» от 375,00 руб.
Ветеринарный врач Учреждение «Ганцевичская районная ветеринарная станция» от 285,00 руб. (ставка: 0,75)
Социальный работник ГУ «Ганцевичский ТЦСОН» от 283,00 руб. (ставка: 0,75)
Водитель автомобиля ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 282,00 руб. (ставка: 0,75)
Ветеринарный врач Учреждение «Ганцевичская районная ветеринарная станция» от 195,00 руб. (ставка: 0,5)
Ветеринарный фельдшер Учреждение «Ганцевичская районная ветеринарная станция» от 190,00 руб. (ставка: 0,5)
Инструктор по трудовой терапии ГУ «Ганцевичский ТЦСОН» от 190,00 руб. (ставка: 0,5)
Социальный работник ГУ «Ганцевичский ТЦСОН» от 190,00 руб. (ставка: 0,5)
Медицинская сестра-
специалист (медицинская сестра) 		УЗ «Ганцевичская ЦРБ» от 190,00 руб. (ставка: 0,5)
Инструктор-дезинфектор ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 94,00 руб. (ставка: 0,25)
Уборщик помещений (производственных, служебных) ГУК «Ганцевичская районная централизованная клубная система» от 94,00 руб. (ставка: 0,25)

Всего же на данный момент на сайте опубликовано более 60 свободных должностей, востребованных в Ганцевичах. Отдельно представлены вакансии в населенных пунктах Ганцевичского района.

Подготовила Дарья ЗАНЬКО по материалам Общереспубликанского банка вакансий

(Visited 2 times, 2 visits today)
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте Общереспубликанского банка вакансий в начале январе были опубликованы 20 различных вакансий с заработной платой от 94 руб. до
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске Ford сбил двух женщин на переходе. Водитель получил права за 4 дня до ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика