20 свежих вакансий: куда устроиться на работу в Ганцевичах?

На сайте Общереспубликанского банка вакансий в начале январе были опубликованы 20 различных вакансий с заработной платой от 94 руб. до 600 руб. Предлагаем ознакомиться с ними.
|Вакантная должность
|Место работы
|Заработная плата
|Водитель автомобиля
|УП «Ганцевичское ПМС»
|от 600,00 руб.
|Водитель автомобиля
|КУМПП ЖКХ «ГР ЖКХ»
|от 506,46 руб.
|Мастер участка
|УП «Ганцевичское ПМС»
|от 500,00 руб.
|Врач-специалист
|УЗ «Ганцевичская ЦРБ»
|от 450,00 руб.
|Столяр
|УП «Ганцевичское ПМС»
|от 400,00 руб.
|Техник-массажист
|УЗ «Ганцевичская ЦРБ»
|от 375,00 руб.
|Инженер по метрологии
|УЗ «Ганцевичская ЦРБ»
|от 375,00 руб.
|Буфетчик
|Ганцевичское райпо
|от 375,00 руб.
|Директор
|Государственное предприятие «Ганцевичская районная киновидеосеть»
|от 375,00 руб.
|Швея
|ООО «СУПЕРМАЙК»
|от 375,00 руб.
|Ветеринарный врач
|Учреждение «Ганцевичская районная ветеринарная станция»
|от 285,00 руб. (ставка: 0,75)
|Социальный работник
|ГУ «Ганцевичский ТЦСОН»
|от 283,00 руб. (ставка: 0,75)
|Водитель автомобиля
|ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии»
|от 282,00 руб. (ставка: 0,75)
|Ветеринарный врач
|Учреждение «Ганцевичская районная ветеринарная станция»
|от 195,00 руб. (ставка: 0,5)
|Ветеринарный фельдшер
|Учреждение «Ганцевичская районная ветеринарная станция»
|от 190,00 руб. (ставка: 0,5)
|Инструктор по трудовой терапии
|ГУ «Ганцевичский ТЦСОН»
|от 190,00 руб. (ставка: 0,5)
|Социальный работник
|ГУ «Ганцевичский ТЦСОН»
|от 190,00 руб. (ставка: 0,5)
|Медицинская сестра-
специалист (медицинская сестра)
|УЗ «Ганцевичская ЦРБ»
|от 190,00 руб. (ставка: 0,5)
|Инструктор-дезинфектор
|ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии»
|от 94,00 руб. (ставка: 0,25)
|Уборщик помещений (производственных, служебных)
|ГУК «Ганцевичская районная централизованная клубная система»
|от 94,00 руб. (ставка: 0,25)
Всего же на данный момент на сайте опубликовано более 60 свободных должностей, востребованных в Ганцевичах. Отдельно представлены вакансии в населенных пунктах Ганцевичского района.
Подготовила Дарья ЗАНЬКО по материалам
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