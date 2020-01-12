20 свежих вакансий: куда устроиться на работу в Ганцевичах?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





На сайте Общереспубликанского банка вакансий в начале январе были опубликованы 20 различных вакансий с заработной платой от 94 руб. до 600 руб. Предлагаем ознакомиться с ними.

Вакантная должность Место работы Заработная плата Водитель автомобиля УП «Ганцевичское ПМС» от 600,00 руб. Водитель автомобиля КУМПП ЖКХ «ГР ЖКХ» от 506,46 руб. Мастер участка УП «Ганцевичское ПМС» от 500,00 руб. Врач-специалист УЗ «Ганцевичская ЦРБ» от 450,00 руб. Столяр УП «Ганцевичское ПМС» от 400,00 руб. Техник-массажист УЗ «Ганцевичская ЦРБ» от 375,00 руб. Инженер по метрологии УЗ «Ганцевичская ЦРБ» от 375,00 руб. Буфетчик Ганцевичское райпо от 375,00 руб. Директор Государственное предприятие «Ганцевичская районная киновидеосеть» от 375,00 руб. Швея ООО «СУПЕРМАЙК» от 375,00 руб. Ветеринарный врач Учреждение «Ганцевичская районная ветеринарная станция» от 285,00 руб. (ставка: 0,75) Социальный работник ГУ «Ганцевичский ТЦСОН» от 283,00 руб. (ставка: 0,75) Водитель автомобиля ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 282,00 руб. (ставка: 0,75) Ветеринарный врач Учреждение «Ганцевичская районная ветеринарная станция» от 195,00 руб. (ставка: 0,5) Ветеринарный фельдшер Учреждение «Ганцевичская районная ветеринарная станция» от 190,00 руб. (ставка: 0,5) Инструктор по трудовой терапии ГУ «Ганцевичский ТЦСОН» от 190,00 руб. (ставка: 0,5) Социальный работник ГУ «Ганцевичский ТЦСОН» от 190,00 руб. (ставка: 0,5) Медицинская сестра-

специалист (медицинская сестра) УЗ «Ганцевичская ЦРБ» от 190,00 руб. (ставка: 0,5) Инструктор-дезинфектор ГУ «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» от 94,00 руб. (ставка: 0,25) Уборщик помещений (производственных, служебных) ГУК «Ганцевичская районная централизованная клубная система» от 94,00 руб. (ставка: 0,25)

Всего же на данный момент на сайте опубликовано более 60 свободных должностей, востребованных в Ганцевичах. Отдельно представлены вакансии в населенных пунктах Ганцевичского района.

Подготовила Дарья ЗАНЬКО по материалам Общереспубликанского банка вакансий

(Visited 2 times, 2 visits today)