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В Минске Ford сбил двух женщин на переходе. Водитель получил права за 4 дня до ДТП

13.01.2020 11:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 13 января. За рулем легкового автомобиля Ford находился 20-летний водитель.  

Он ехал по улице Селицкого и сбил двух женщин, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.  

В Минске Ford сбил двух женщин на переходе. Водитель получил права за 4 дня до ДТП
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома  

В результате происшествия пешеходы, которым 55 и 59 лет, получили травмы и были доставлены в медучреждение.  

Сообщается, что водитель получил удостоверение за четыре дня до ДТП – 9 января.  

В начале января в Минске Opel сбил на пешеходном переходе женщину – здесь подробнее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 13 января. За рулем...
 
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