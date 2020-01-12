В Минске Ford сбил двух женщин на переходе. Водитель получил права за 4 дня до ДТП

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе.

По информаци и УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 13 января. За рулем легкового автомобиля Ford находился 20-летний водитель.

Он ехал по улице Селицкого и сбил двух женщин, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате происшествия пешеходы, которым 55 и 59 лет, получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Сообщается, что водитель получил удостоверение за четыре дня до ДТП – 9 января.