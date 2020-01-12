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В Минске Ford сбил двух женщин на переходе. Водитель получил права за 4 дня до ДТП
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе.
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Он ехал по улице Селицкого и сбил двух женщин, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пешеходы, которым 55 и 59 лет, получили травмы и были доставлены в медучреждение.
Сообщается, что водитель получил удостоверение за четыре дня до ДТП – 9 января.
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Новости Беларуси. В Минске водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла утром 13 января. За рулем...
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