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В Минске вынесли приговор за попытку убийства милиционера
13.01.2020 12:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Суд признал Девкша виновным в покушении на убийство сотрудника милиции и назначил ему 23 года лишения свободы и с учетом ранее назначенного наказания окончательно приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима,
Это второй пожизненный срок. Ранее Девкш отбыл 15 лет в исправительной колонии за убийство сотрудника милиции.
В начале 2000-х мужчина был объявлен в международный розыск и после задержания в Польше по запросу Минска был экстрадирован в Беларусь. Его судили за убийство в августе 2001 года майора минской милиции Игоря Кашкана. До этого он уже был судим за убийство нескольких человек, отбывал наказание в исправительной колонии.
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Минский городской суд приговорил особо опасного преступника Сергея Девкша к новому пожизненному сроку.
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