В Минске вынесли приговор за попытку убийства милиционера

Суд признал Девкша виновным в покушении на убийство сотрудника милиции и назначил ему 23 года лишения свободы и с учетом ранее назначенного наказания окончательно приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщает Sputnik.

Это второй пожизненный срок. Ранее Девкш отбыл 15 лет в исправительной колонии за убийство сотрудника милиции.