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Gismart номинирован на звание «Лучший издатель мобильных игр» британской премии
Источник материала: Tut.by
Gismart номинирован на звание «Лучший издатель мобильных игр» британской премии Pocket Gamer Mobile Games Awards 2020. Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика.
Цель ежегодной премии — наградить лучших в мобильной игровой индустрии в 23 категориях, включая разработчиков, издателей, QA, маркетинг и, конечно, сами игры. Как
Gismart стартовала направление по разработке и паблишингу игр около полугода назад, но уже добилась хороших результатов. В частности, игра Cool Goal! вошла в топ 10 самых скачиваемых игр в мире, в том числе в Китае и США.
В категории «Лучший издатель» Gismart соревнуется с 11 другими крупными игроками индустрии, включая Voodoo и Lion Studios. Победителей выберет экспертное жюри, результаты станут известны 21 января в Лондоне во время конференции Pocket Gamer.
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Gismart - компания-разработчик развлекательных приложений и игр с общим количеством скачиваний более 500 миллионов.
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