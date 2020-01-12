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Gismart номинирован на звание «Лучший издатель мобильных игр» британской премии

13.01.2020 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Gismart номинирован на звание «Лучший издатель мобильных игр» британской премии Pocket Gamer Mobile Games Awards 2020. Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика.


Фото: пресс-служба Gismart

Gismart — компания-разработчик развлекательных приложений и игр с общим количеством скачиваний более 500 миллионов. Основные направления деятельности компании — создание гиперказуальных игр, паблишинг сторонних мобильных игровых продуктов, а также разработка развлекательных музыкальных приложений. В компании работает более 280 специалистов в Минске, Лондоне, Пекине и Киеве.

Цель ежегодной премии — наградить лучших в мобильной игровой индустрии в 23 категориях, включая разработчиков, издателей, QA, маркетинг и, конечно, сами игры. Как отмечают организаторы, 2019 год стал одним из лучших в истории мобильных игр, а потому выбрать самых достойных было непросто: «Появилось огромное количество потрясающих игр, разработчиков и новых сервисов, которые нас удивили. Как следствие, нам еще никогда не было так сложно отобрать финалистов.»

Gismart стартовала направление по разработке и паблишингу игр около полугода назад, но уже добилась хороших результатов. В частности, игра Cool Goal! вошла в топ 10 самых скачиваемых игр в мире, в том числе в Китае и США.

В категории «Лучший издатель» Gismart соревнуется с 11 другими крупными игроками индустрии, включая Voodoo и Lion Studios. Победителей выберет экспертное жюри, результаты станут известны 21 января в Лондоне во время конференции Pocket Gamer.

 
Теги: Минск
 
 
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Gismart - компания-разработчик развлекательных приложений и игр с общим количеством скачиваний более 500 миллионов.
 
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