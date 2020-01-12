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Россия рассчитывает на белорусскую муку, чтобы не допустить роста цен на хлеб
13.01.2020 12:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: liveriga.com
Плохой урожай прошлого года привел к тому, что в России сформирован исторически низкий запас ржи. Минсельхоз надеется предотвратить рост цен на хлеб в том числе благодаря импорту белорусской ржаной муки.
В конце декабря Центр агроаналитики Минсельхоза России сообщил, что урожай ржи стал минимальным с 1965 года. Так, по оценке Росстата, в 2019-м он составил 1,429 млн т, пишет
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Плохой урожай прошлого года привел к тому, что в России сформирован исторически низкий запас ржи. Минсельхоз надеется предотвратить рост цен на хлеб в том числе...
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