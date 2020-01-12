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Россия рассчитывает на белорусскую муку, чтобы не допустить роста цен на хлеб

13.01.2020 12:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Россия рассчитывает на белорусскую муку, чтобы не допустить роста цен на хлеб

фото: liveriga.com

Плохой урожай прошлого года привел к тому, что в России сформирован исторически низкий запас ржи. Минсельхоз надеется предотвратить рост цен на хлеб в том числе благодаря импорту белорусской ржаной муки.

В конце декабря Центр агроаналитики Минсельхоза России сообщил, что урожай ржи стал минимальным с 1965 года. Так, по оценке Росстата, в 2019-м он составил 1,429 млн т, пишет РБК.

По мнению руководителя управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Минсельхоза Рудольфа Булавина, в ближайший месяц рост цены на рожь может составить 500–700 руб. за тонну.

«Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба», — отметил Булавин.

 
 
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Плохой урожай прошлого года привел к тому, что в России сформирован исторически низкий запас ржи. Минсельхоз надеется предотвратить рост цен на хлеб в том числе...
 
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