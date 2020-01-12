Россия рассчитывает на белорусскую муку, чтобы не допустить роста цен на хлеб

Источник материала: Ежедневник



фото: liveriga.com

Плохой урожай прошлого года привел к тому, что в России сформирован исторически низкий запас ржи. Минсельхоз надеется предотвратить рост цен на хлеб в том числе благодаря импорту белорусской ржаной муки.

В конце декабря Центр агроаналитики Минсельхоза России сообщил, что урожай ржи стал минимальным с 1965 года. Так, по оценке Росстата, в 2019-м он составил 1,429 млн т, пишет РБК .



По мнению руководителя управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Минсельхоза Рудольфа Булавина, в ближайший месяц рост цены на рожь может составить 500–700 руб. за тонну.



«Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба», — отметил Булавин.