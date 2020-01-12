Парламент Беларуси планирует ратифицировать соглашение с ЕС в апреле

Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь и Европейский Союз подписали соглашение об упрощении визового режима. Тем не менее, это не последний шаг для того, чтобы визы для белорусов подешевели до 35 евро.

Как пояснил в эфире телеканала ОНТ председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей САВИНЫХ, теперь визовое соглашение с ЕС должно быть ратифицировано белорусскими парламентариями. Предположительно, это произойдет в начале апреля на весенней сессии.

Далее процедуры проходят через Совет Республики, президент утверждает данное соглашение и стороны обмениваются нотами. Кроме того, документы должны быть одобрены Европейским парламентом.

Окончательно вступить в силу договоренности могут в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу с 1 июня 2020 года, однако все будет зависеть от скорости приятия решения сторонами.

Напомним, Беларусь и Европейский союз подписали соглашение об упрощении выдачи виз 8 января 2020 года в Брюсселе. Одно из важных нововведений – «шенген» после ратификации соглашения сторонами подешевеет для белорусов до 35 евро. Сейчас наши граждане платят за визу 60 евро, а с февраля 2020 года вынуждены будут отдать 80 евро в связи с вступлением в силу нового Визового кодекса ЕС.