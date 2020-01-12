|
Саснович проиграла в первом раунде турнира в Аделаиде и опустилась на 99-е место в рейтинге
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла американке Даниэль Коллинс в первом раунде турнира в Аделаиде — 4:6, 3:6.
Отметим, что ранее Александра успешно справилась с квалификацией, поочередно обыграв японку Сюко Аояму и немку Татьяну Марию.
В рейтинге WTA Саснович опустилась на 99-е место. Год назад белоруска занимала 31-ю строчку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла американке Даниэль Коллинс в первом раунде турнира в Аделаиде - 4:6, 3:6.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)