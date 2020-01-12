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Саснович проиграла в первом раунде турнира в Аделаиде и опустилась на 99-е место в рейтинге

13.01.2020 12:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла американке Даниэль Коллинс в первом раунде турнира в Аделаиде — 4:6, 3:6.


Фото: Reuters

Отметим, что ранее Александра успешно справилась с квалификацией, поочередно обыграв японку Сюко Аояму и немку Татьяну Марию.

В рейтинге WTA Саснович опустилась на 99-е место. Год назад белоруска занимала 31-ю строчку.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла американке Даниэль Коллинс в первом раунде турнира в Аделаиде - 4:6, 3:6.
 
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