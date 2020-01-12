Минское «Динамо» не взяло Карнаухова на выездные матчи КХЛ

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» не взяло на выездные матчи с ЦСКА и «Витязем» вратаря Михаила Карнаухова. Его заменит другой голкипер Александр Осипков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вчера главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт раскритиковал игру голкиперов.

«С этой позицией у нас проблемы в течение всего сезона. Ни один из вратарей, которые становились в рамку, не давал команде 100%-е шансы на победу в игре.

Что мы хотим от наших голкиперов? Чтобы они делали важные сэйвы, вытаскивали матчи и давали команде уверенность. Пока я этого не вижу ни от одного из наших вратарей.

Взять хоты бы сегодняшний матч. Мы выходим на лед с горящими сердцами, играем энергично, много атакуем, хотим победить, проводим сильный период, но уходим на перерыв при счете 0:2. Это тяжело», — сказал Вудкрофт.

Примечательно, что статистика Михаила Карнаухова — лучшая среди вратарей «Динамо».

Пропустивший к 21-й минуте три гола от «Спартака» и замененный по ходу встречи Дэнни Тэйлор имеет худший показатель коэффициента надежности в «Динамо». Его Вудкрофт на выезд взял, хотя контракт канадца позволяет отправлять его в фарм-клуб.

Всего с командой полетело 26 хоккеистов.

Вратари: Дэнни Тэйлор, Александр Осипков, Никита Толопило.

Защитники: Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко, Павел Денисов, Марк-Андре Граньяни, Роман Достанко, Джо Морроу, Владислав Еременко.

Нападающие: Игорь Мартынов, Андрей Павленко, Евгений Дадонов, Андрей Костицын, Евгений Ковыршин, Александр Китаров, Александр Павлович, Артем Демков, Вячеслав Грецкий, Франсис Паре, Михаил Стефанович, Иван Дроздов, Райан Спунер, Шейн Принс, Александр Когалев, Артём Аносов.