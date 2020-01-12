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Эксперт: через 4—5 лет в сфере ЖКХ появятся частные компании, которые будут выполнять исключительно управленческие функции

13.01.2020 14:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Новая редакция Жилищного кодекса — значительный шаг вперед на пути профессионализации управления жильем, считает исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Каленов.

Эксперт: через 4—5 лет в сфере ЖКХ появятся частные компании, которые будут выполнять исключительно управленческие функции

Почему многим специалистам в этой области не нравится, например, российский опыт управления жильем? Дело в том, что так называемые управляющие компании, по сути, у наших соседей таковыми не являются. Можно сказать, что это приватизированные советские ЖЭКи, которые, как и во времена СССР, выполняют определенные ремесленнические работы.

Но нюанс в том, что через них проходят серьезные финансовые потоки: оплата за тепло и электроэнергии, уборку, техобслуживание и т. д. В европейских странах управляющие компании выполняют исключительно управленческие функции, получая на свои расчетные счета только средства за оказанные услуги, и не более того.

Возможности для перенаправления и нецелевого использования финансов в таких случаях отсутствуют, все действия производятся только в интересах собственников жилья. Настоящие управляющие компании очень дорожат своей репутацией, так как знают: конкуренция очень жесткая, и собственники могут в любой момент поменять поставщика услуг.

Новая редакция Жилищного кодекса предусматривает, что наши подобные обслуживающие организации (в Минске это, например, десять районных КУП ЖКХ ) будут заниматься исключительно управленческими функциями. Теперь и у собственников появилась обязанность заключения договора на управление общим имуществом жильцов. Единственное, что сейчас отличает отечественную практику взаимоотношений между собственниками и управляющими компаниями от практик многих европейских стран, это то, что наши компании являются исключительно муниципальными и назначаются местной властью, а не выбираются на конкурсной основе.

Все остальное, за исключением мелких деталей, с лучшим европейским опытом уже совпадает. Как прогнозирует эксперт, через 4—5 лет видится следующий шаг — появление частных управляющих компаний, которые будут действовать по аналогичным правилам.

 
Теги: Минск
 
 
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