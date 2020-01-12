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Дух Рождества. Местные жители накормили голодных пассажиров самолёта
Источник материала: СТВ
Рождество уже позади, но праздничные истории ещё не закончились. В Канаде местные жители накормили пассажиров самолёта, рейс которых был отложен из-за сильного ветра.
Как
Мужчина предложил показать этим людям, что такое настоящий дух Рождества. Он призвал местных жителей поделиться той едой, которая осталась у них после праздничного ужина. К счастью для голодных путешественников, призыв мужчины был услышан.
В кратчайшие сроки местные жители привезли пассажирам самолёта закуски, конфеты и напитки. Кроме того, позже канадцы подвезли всех путешественников в аэропорт, чтобы они смогли благополучно улететь домой.
Несколько недель назад мы рассказывали менее трогательную, но более весёлую рождественскую историю.
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Рождество уже позади, но праздничные истории ещё не закончились. В Канаде местные жители накормили пассажиров самолёта, рейс которых был отложен из-за сильного...
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