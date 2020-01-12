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Дух Рождества. Местные жители накормили голодных пассажиров самолёта

13.01.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Рождество уже позади, но праздничные истории ещё не закончились. В Канаде местные жители накормили пассажиров самолёта, рейс которых был отложен из-за сильного ветра. 

Как сообщается на сайте Moms.com, эта история произошла в декабре. В Рождество канадец написал на своей странице в Facebook, что около 75-80 пассажиров самолёта оказались без еды, поскольку в их отеле нет кафе или ресторана, а поблизости все магазины были закрыты. 

Дух Рождества. Местные жители накормили голодных пассажиров самолёта
Фото: facebook.com/robert.power.94 

Мужчина предложил показать этим людям, что такое настоящий дух Рождества. Он призвал местных жителей поделиться той едой, которая осталась у них после праздничного ужина. К счастью для голодных путешественников, призыв мужчины был услышан. 

Дух Рождества. Местные жители накормили голодных пассажиров самолёта
Фото: facebook.com/robert.power.94 

В кратчайшие сроки местные жители привезли пассажирам самолёта закуски, конфеты и напитки. Кроме того, позже канадцы подвезли всех путешественников в аэропорт, чтобы они смогли благополучно улететь домой. 

Дух Рождества. Местные жители накормили голодных пассажиров самолёта
Фото: facebook.com/kate.sexton.77 

Несколько недель назад мы рассказывали менее трогательную, но более весёлую рождественскую историю.

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Рождество уже позади, но праздничные истории ещё не закончились. В Канаде местные жители накормили пассажиров самолёта, рейс которых был отложен из-за сильного...
 
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