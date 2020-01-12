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Платья, блестки и красная дорожка. В Минске прошел модный новогодний утренник для детей

13.01.2020 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Яркие платья, пышные юбки и стильные костюмы — на подиуме вчера блистали дети. Белорусская палата моды организовала детский новогодний фэшн-утренник, на котором свои коллекции представили белорусские дизайнеры, создающие праздничную одежду для маленьких белорусок и белорусов. О том, как это было, — в этом материале.


Обычно показы для детей и родителей проходят на Belarus Fashion Week. Kids' Fashion Day — обязательная составляющая Недели моды в Минске, которая, как правило, ее завершает. По словам организаторов, интерес к белорусской детской моде постоянно растет, поэтому они решили увеличить количество мероприятий, выйдя за рамки Недели моды.

— Белорусским брендам тяжело конкурировать с зарубежными, потому что их работа выстроена лучше: скидки, акции, красивые фотографии и регулярные обновления линеек одежды. При этом наша одежда для детей не уступает масс-маркету, она очень качественная и комфортная, просто она не так известна: меньше вложений в рекламу и в позиционирование бренда, — рассказывает председатель РОО «Белорусская палата моды», руководитель Belarus Fashion Week Янина Гончарова.

 — Бывает, что желание сэкономить на дизайнерских услугах приводит к тому, что некоторые крупные фабрики из года в год выпускают те же модели одежды, меняя лишь цвет. Но покупатель сегодня хочет носить не просто одежду от какой-то фабрики, но одежду известного бренда. Такие мероприятия, как Fashion Kids' Day, как раз нужны для того, чтобы родители и дети узнавали о белорусской одежде.






В показе приняли участие дети и подростки от 5 до 16 лет — они воспитанники белорусских детских модельных агентств и уже не впервые ходят по подиуму.

— Наши модели представили бальные платья, которые посвящены недавним праздникам. Коллекция пронизана ностальгией, детскими воспоминаниями о Рождестве, потому что это воздушный и нежный праздник, — говорит директор модельного агентства Dolce Vita и дизайнер Мария Ужастова.





На показе представлены праздничные коллекции от бренда Dolce Vita, свадебного салона «Даная» (тоже изготавливает детскую одежду), Teenager, M.Y.Studio, Марины Бонифатьевой, Юлии Радовой, Chou Chou и Jenny Lis. Дресс-код-мероприятия: Fashion Doll — это стиль, который подразумевает яркие блестки, кружева, «детскость» даже в образах взрослых.

— Мы презентовали новую коллекцию нашего бренда от дизайнера Натальи Давид. Коллекция называется My History — это пятая коллекция, изготовленная нами. На создание этой коллекции дизайнера вдохновили романы Толстого и пьесы Островского. Поэтому в нарядах много внимания к деталям, присущим моде прошлого столетия. Одежду бренда можно купить на дизайнерских выставках и маркетах, — рассказала Мария Журавлева, основатель бренда M.Y.Studio.




Дети гостей показа, среди которых были блогеры, певицы, модели и многодетные мамы, смогли принять участие в первом белорусском детском стритстайле — это фотосессия детских повседневных образов, которые они выбрали для похода на показ. Первый подобный стритстайл прошел на Неделе моды в Сеуле и вызвал большой интерес в медиа, теперь же он добрался до Минска. Самые креативные образы маленьких гостей попадут на обложку глянцевого журнала.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская палата моды организовала детский новогодний фэшн-утренник, на котором свои коллекции представили белорусские дизайнеры, создающие праздничную...
 
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