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«Мы пришли танцевать, чтоб помочь девочке Насте». Как танцевальный флешмоб сплотил случчан
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Слуцке прошел благотворительный танцевальный мастер-класс в поддержку онкобольной Анастасии Демидович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 28 лет девушке поставили неутешительный диагноз – саркома. Внести свой финансовый, а главное эмоциональный вклад в жизнь землячки случчане решили в ритме танца.
Летом 2019 случчанке Анастасии Демидович диагностировали рак. О том, что в 28 лет жизнь может вот так неожиданно перевернуться, девушка никогда и не думала. Но после того, как опасения Анастасии подтвердили врачи, пациентка не оставила и минуты для сомнений и страха.
В соцсетях поставила ультиматум родным и друзьям – не нужно меня жалеть. И с того самого дня упорно борется с болезнью в онкоцентре в Боровлянах.
Ксения Худолей, корреспондент:
Без слёз и сожалений, исключив страх и плохие мысли полсотни человек танцуют для Насти. На благотворительный мастер-класс записались даже те, кто никогда раньше не пробовал разучить такие движения. На паркет их привело желание помочь землячке, пусть неловко и не в такт, зато с душой.
Алиса Марачковская, жительница Слуцка:
Ирина Столбовенко, жительница Слуцка:
На мастер-класс не продавали билеты, чтобы стать частью хореографической команды необходимо было пополнить баланс благотворительного счёта. Это не первый для организаторов флешмоб помощи.
Поддерживать тех, кто в этом особенно нуждается, артист балета Алексей Мазаник начал несколько лет назад. Подготовка очередного танца добра теперь проходила уже на профессиональном уровне. На лечение Анастасии собрать удалось более 800 рублей.
Валерия Радаева, координатор благотворительного мастер-класса «Танцуй добро»:
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Новости Беларуси. В Слуцке прошел благотворительный танцевальный мастер-класс в поддержку онкобольной Анастасии Демидович, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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