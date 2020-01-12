В Беларуси преступника впервые дважды приговорили к пожизненному заключению

Источник материала: Ежедневник



фото: nn.by

Приговор получил 45-летний Сергей Девкша. Он покушался на убийство милиционера.

Преступление было совершено еще в 2001 году, пишет Наша Нива .

Сергей Девкш — рецидивист со стажем. В его биографии – отсидка за тройное убийство. Освободившись, Девкш снова встал на криминальный путь.

В 2001 году он избил человека, в результате чего тот умер. Во время задержания Девкш застрелил сотрудника Комитета по борьбе с организованной преступностью и скрылся.

Через Литву по поддельному паспорту он уехал в Варшаву, где работал охранником в дискоклубе. Однако его задержали польские правоохранители и передали Беларуси. В 2004 году он получил первое пожизненное.

13 декабря 2020 году Девкшу получил еще один приговор за преступление, совершенное в том же 2001 году. Тогда при попытке очередного задержания пулю от Девкша получил милиционер. Он выжил.

Прокурор просил для Девкша 23 года лишения свободы. Однако поскольку подсудимый уже осужден, то в результате поглощения менее сурового наказания более суровым Девкша снова приговорили к пожизненному.