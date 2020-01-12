|
В Барановичском районе тело рыбака было обнаружено в водоёме
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 января в Барановичском районе мужчина отправился на рыбалку и не вернулся.
Как
На следующий день водолазы обнаружили тело гражданина в водоёме на территории Барановичского района.
По факту гибели человека проводится проверка, назначено проведение судмедэкспертизы.
Зимой 2019 года в Витебской области утонули несколько рыбаков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 11 января в Барановичском районе мужчина отправился на рыбалку и не вернулся. Как сообщает УСК по Брестской области, 40-летний житель Барановичей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)