Беларусь и Россия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Беларусь и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, пишет TUT.by со ссылкой на пресс-службу Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Переговоры МАРТ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ не увенчались успехом.

Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января. Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля. Ранее Беларусь предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%.

Если ФАС и МАРТ не достигнут договоренности, «указанные тарифы индексируются в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3 процентных пункта, а именно на 6,8%».