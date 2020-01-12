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О тарифе на транзит нефти тоже не договорились

13.01.2020 15:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и Россия не договорились по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.



Это ведомство в Беларуси и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ занимаются тарифным регулированием. Их сегодняшние переговоры не увенчались успехом.

Согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января.

Если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля.

Ранее Беларусь предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%.

Если ФАС и МАРТ не достигнут договоренности, «указанные тарифы индексируются в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3 процентных пункта, а именно на 6,8%».

Российская «Транснефть», по словам ее представителя Игоря Демина, уже дала ответ, что с полученным от белорусских коллег предложением по повышению тарифа не согласна.

В сентябре Беларусь повысила тариф на 3,7%. Однако главный инженер «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго заявил, что повышение тарифа на прокачку нефти по «Дружбе» на 21% позволило бы до конца 2019 года покрыть издержки Беларуси в связи с инцидентом с загрязненной нефтью.
 
 
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Беларусь и Россия не договорились по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, сообщила пресс-служба Министерства...
 
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