Постарался ради внука. Дедушка сделал колыбельку в виде лодки

Источник материала: СТВ

Дедушка сделал колыбельку для своего внука. Она выполнена в таком стиле, словно в прошлом мужчина был моряком.

У малыша появилась возможность спать в миниатюрной лодке, которая специально приспособлена для ребёнка. Увы, как предположили пользователи, такую колыбельку родители сына не смогут использовать долго.



Фото: reddit.com/user/Master1718

Дело в том, что края у лодки слишком низкие, и когда малыш научится подниматься, будет риск выпадения из колыбельки. Впрочем, комментаторы похвалили труды дедушки.

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