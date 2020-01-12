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Постарался ради внука. Дедушка сделал колыбельку в виде лодки

13.01.2020 15:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дедушка сделал колыбельку для своего внука. Она выполнена в таком стиле, словно в прошлом мужчина был моряком. 

У малыша появилась возможность спать в миниатюрной лодке, которая специально приспособлена для ребёнка. Увы, как предположили пользователи, такую колыбельку родители сына не смогут использовать долго. 

Постарался ради внука. Дедушка сделал колыбельку в виде лодки
Фото: reddit.com/user/Master1718 

Дело в том, что края у лодки слишком низкие, и когда малыш научится подниматься, будет риск выпадения из колыбельки. Впрочем, комментаторы похвалили труды дедушки. 

Несколько лет назад мы рассказывали о пожилом человеке с Бермудских островов, который хотел зарядить позитивом окружающих.

Мужчина желал всем прохожим хорошего дня – здесь подробнее

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Дедушка сделал колыбельку для своего внука. Она выполнена в таком стиле, словно в прошлом мужчина был моряком.  У малыша появилась возможность спать в миниатюрной...
 
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