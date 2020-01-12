|
Постарался ради внука. Дедушка сделал колыбельку в виде лодки
Источник материала: СТВ
Дедушка сделал колыбельку для своего внука. Она выполнена в таком стиле, словно в прошлом мужчина был моряком.
У малыша
Дело в том, что края у лодки слишком низкие, и когда малыш научится подниматься, будет риск выпадения из колыбельки. Впрочем, комментаторы похвалили труды дедушки.
Несколько лет назад мы рассказывали о пожилом человеке с Бермудских островов, который хотел зарядить позитивом окружающих.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дедушка сделал колыбельку для своего внука. Она выполнена в таком стиле, словно в прошлом мужчина был моряком. У малыша появилась возможность спать в миниатюрной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)