Комик Слава Комиссаренко больше не работает на телеканале ТНТ

Источник материала: Tut.by

Стендап-комик Слава Комиссаренко ушел с телеканала ТНТ. В скором времени он планирует завести свой YouTube-канал. Об этом он рассказал в подкасте шоумена Сергея Мезенцева «Сережа и микрофон».



Фото: vk.com/komissarenko_slava

Комиссаренко сказал, что ни с какими конфликтами его уход с телеканала не связан, просто ему захотелось сделать что-то самостоятельно для своей аудитории. Ведущий уточнил, готов ли комик к неуспеху. На что Комиссаренко ответил, что для него важнее не деньги и медийность, а реализация.

— Какое самое большое наслаждение в стендапе? Когда у тебя возникает мысль и ты находишь ресурсы, чтобы донести ее до людей. Когда ты произносишь то, что тебе важно, и зал понимает тебя и после этого еще и смеется — это наивысшее наслаждение. Оно не сравнится ни с деньгами, ни с каким-то статусом, — сказал Слава.

Он привел в пример комиков Сергея Орлова и Дениса Чужого, которые не являются звездами телевидения, но при этом собирают полные залы на своих концертах. И, считает Слава, в плане реализации они получают те же эмоции.

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Также комик рассказал Сергею Мезенцеву, что ходит на психоанализ. Он обратился к специалисту из-за того, что у него начались панические атаки.

— У меня было такое перенапряжение на работе, потому что от нас требовали все новый и новый материал, а параллельно ты на гастролях… У меня были моменты, когда мы с [девушкой] Аленкой приходили в ресторан и я мог замолчать на час. Я сидел и думал: как я успею все написать? Это все переросло в то, что у меня начались панические атаки. (…) Да, тебе поможет продолжительный отдых, перезагрузка. Но потом опять начнет нарастать стресс и они возобновятся. Но когда ты идешь на психоанализ, ты докапываешься до причины, разряжаешь аффекты и расслабляешься.

— Правильно ли я понимаю, что ты пошел на психоанализ, чтобы убрать причину панических атак, и в итоге уволился с ТНТ? — уточнил ведущий.

Слава рассмеялся и сказал, что это не так, ведь с психоаналитиком они по большей части разбирают раннее детство, первые три года жизни, а тогда он уж точно не был связан с телеканалом. Но потом оговорился: «Но в целом как будто бы да».

Еще Комиссаренко рассказал, что в скором времени заведет свой YouTube-канал.

К слову, сегодня стало известно, когда телеканал ТНТ снова будут показывать в столичной сети МТИС.

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