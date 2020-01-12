|
Под Крупками BMW разорвало на части после столкновения с фурой
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой в Крупском районе,
Днем 13 января спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле городского поселка Бобр. Прибывшим на место аварии работникам МЧС стало известно, что произошло столкновение BMW и фуры МАN.
В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в салоне, его из машины доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водителя из легковушки при помощи специнструмента доставали спасатели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)