Под Крупками BMW разорвало на части после столкновения с фурой

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой в Крупском районе, сообщили в МЧС.





Днем 13 января спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии возле городского поселка Бобр. Прибывшим на место аварии работникам МЧС стало известно, что произошло столкновение BMW и фуры МАN.





В результате ДТП водитель легковушки оказался заблокирован в салоне, его из машины доставали спасатели. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.