ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сербские друзья Лукашенко займут у Белгазпромбанка десятки миллионов евро

13.01.2020 17:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Одна из компаний DANA Holdings, ИООО «Зомекс Инвестмент», приняла решение о крупной сделке с Белгазпромбанком.

Драгомир Карич

Общество продаст ему облигации 14 выпусков на общую сумму более €47,6 млн.

Напомним, что группа DANA Holdings связана с приближенными к Лукашенко сербскими миллионерами - братьями Каричами, компании которых занимаются в Беларуси строительством жилья на продажу и в целом девелопментом.

Например, ими был возведен ТРЦ Dana Mall, который оценен более чем в $126,6 млн. А в центре Минска они заканчивают строительство бизнес-центра BK Capital Palace.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из компаний DANA Holdings, ИООО «Зомекс Инвестмент», приняла решение о крупной сделке с Белгазпромбанком.
 
Новости дня
Новости разные
 
Людей из кинотеатра в Барановичах эвакуировали дважды менее чем за час. В чем дело?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика