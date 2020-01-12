ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водителю, сбившему школьницу в Барановичах, ужесточили наказание

13.01.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело о ДТП, в результате которого погибла 12-летняя девочка, и ужесточил меру наказания виновному водителю, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Водителю, сбившему школьницу в Барановичах, ужесточили наказание

Авария в Барановичах произошла днем 22 июля на ул.Кирова. Во время судебных заседаний было установлено, что жительница Ляховичей вместе с дочерью 2006 года рождения шла по пешеходному переходу. В этот момент водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter 1962 года рождения отвлекся от управления, проявил невнимательность и наехал на девочку. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Местный житель 1962 года рождения, управляя грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter, на пешеходном переходе сбил жительницу Ляховичей 1976 года рождения и ее дочь 2006 года рождения.

Водителю, сбившему школьницу в Барановичах, ужесточили наказание

Коллегия по уголовным делам областного суда посчитала назначенное по ч.2 ст.317 УК судом первой инстанции наказание несправедливым и чрезмерно мягким. "Суд должным образом не учел тяжкие последствия, наступившие в результате совершенного преступления, грубое нарушение обвиняемым правил дорожного движения, попытку скрыться с места происшествия, а также данные о его личности. Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. До начала судебного разбирательства обвиняемый не принял мер к заглаживанию вины: не оказал помощи в погребении, не принес извинений, не возместил моральный вред", - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.

Водителю, сбившему школьницу в Барановичах, ужесточили наказание

В связи с этим срок наказания обвиняемому изменен с 3 лет 6 месяцев до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. Также размер взысканной с обвиняемого в пользу потерпевшей компенсации морального вреда увеличен с Br15 тыс. до Br80 тыс.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело о ДТП, в результате которого погибла 12-летняя девочка, и ужесточил меру наказания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Настоящий дом из настоящего сарая. Как хлев для животных в Канаде преобразился в крутое жилье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
13.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика