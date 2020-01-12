Водителю, сбившему школьницу в Барановичах, ужесточили наказание

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело о ДТП, в результате которого погибла 12-летняя девочка, и ужесточил меру наказания виновному водителю, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.





Авария в Барановичах произошла днем 22 июля на ул.Кирова. Во время судебных заседаний было установлено, что жительница Ляховичей вместе с дочерью 2006 года рождения шла по пешеходному переходу. В этот момент водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter 1962 года рождения отвлекся от управления, проявил невнимательность и наехал на девочку. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Местный житель 1962 года рождения, управляя грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter, на пешеходном переходе сбил жительницу Ляховичей 1976 года рождения и ее дочь 2006 года рождения.





Коллегия по уголовным делам областного суда посчитала назначенное по ч.2 ст.317 УК судом первой инстанции наказание несправедливым и чрезмерно мягким. "Суд должным образом не учел тяжкие последствия, наступившие в результате совершенного преступления, грубое нарушение обвиняемым правил дорожного движения, попытку скрыться с места происшествия, а также данные о его личности. Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. До начала судебного разбирательства обвиняемый не принял мер к заглаживанию вины: не оказал помощи в погребении, не принес извинений, не возместил моральный вред", - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.





В связи с этим срок наказания обвиняемому изменен с 3 лет 6 месяцев до 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет. Также размер взысканной с обвиняемого в пользу потерпевшей компенсации морального вреда увеличен с Br15 тыс. до Br80 тыс.

Приговор вступил в законную силу.