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«Всё время едем «максималку». Вязович занял 6 место на восьмом этапе «Дакара», но остался в тройке лидеров в общем зачёте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Команда «МАЗ-СПОРТавто» продолжает выступление на ралли «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позади большая часть сложнейшего маршрута.
Сегодня, 13 января, восьмой этап получился достаточно скоротечным. После вчерашней трагедии – гибели португальского мотоциклиста – организаторы решили не выпускать на трассу мотоциклы и квадроциклы.
Этот этап прошел в окрестностях города Вади-ал-Давасир, и скоростной участок составил 477 километров. Ландшафт изобиловал песчаными дюнами и высокими барханами. Экипаж под руководством Сергея Вязовича сегодня занял 6 место, отстав от лидера этапа и лидера общего зачета россиянина Андрея Каргинова на КАМАЗе на 43 минуты. Еще один МАЗ под управлением Алексея Вишневского финишировал 10-м.
Сергей Вязович, участник ралли-рейда «Дакар-2020»:
Алексей Вишневский, участник ралли-рейда «Дакар-2020»:
Несмотря на некоторые проблемы с машиной, Сергей Вязович и его экипаж продолжает удерживаться в тройке лидеров в зачете грузовиков. Алексей Вишневский – 8-й в генеральной классификации. До финиша легендарного ралли-марафона остается 4 этапа.
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«Всё время едем «максималку». Вязович занял 6 место на восьмом этапе «Дакара», но остался в тройке лидеров в общем зачёте
Новости Беларуси. Команда «МАЗ-СПОРТавто» продолжает выступление на ралли «Дакар-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позади большая часть...
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