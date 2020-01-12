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В США объявили номинантов на "Оскар"

13.01.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В США в понедельник, 13 января, объявили номинантов на премию Американской академии киноискусств "Оскар".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, в категории "Лучший фильм года" представлены:

"Аутсайдеры", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история", "1917", "Однажды в Голливуде", "Паразиты".

Награду за лучшую мужскую роль могут получить:

Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Хоакин Феникс ("Джокер"), Джонатан Прайс ("Два Папы"),

В аналогичной "женской" категории победу будут отстаивать:

Синтия Арриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины"), Шарлиз Терон ("Секс-бомба"), Рене Зеллвегер ("Джуди").


В категории "Лучшая женская роль второго плана" предъявлены:

Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл"), Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Флоренс Пью "Маленькие женщины"), Марго Робби ("Секс-бомба").

За лучшую мужскую роль второго плана на награду претендуют:

Том Хэнкс ("Чудесный день в нашем районе"), Энтони Хопкинс ("Два Папы"), Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец"), Брэд Питт ("Однажды в Голливуде").

Звание лучшего режиссера будут отстаивать:

Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Сэм Мендес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Пон Чжун Хо ("Паразиты").

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" представлены:

"Корпус Кристи" (Польша), "Страна меда" (Северная Македония), "Обездоленные" (Франция), "Боль и слава" (Испания), "Паразиты" (Южная Корея).

Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.
 
 
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В США в понедельник, 13 января, объявили номинантов на премию Американской академии киноискусств "Оскар".
 
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