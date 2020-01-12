Из кинотеатра в Барановичах эвакуировали персонал и посетителей

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах сегодня днем эвакуировали персонал и посетителей кинотеатра, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.





В дежурную часть Барановичского ГОВД около 14.10 позвонил неизвестный и сообщил, что возле касс кинотеатра "Октябрь" находится подозрительный черный пакет, в котором что-то мигает. Правоохранители незамедлительно выехали по указанному адресу. Из здания оперативно эвакуировали 20 человек. Осмотрев помещения кинотеатра, прилегающую территорию и изучив камеры видеонаблюдения, специалисты не обнаружили ни пакета, ни взрывоопасных предметов. Учреждение культуры возобновило свою работу.

Правоохранители устанавливают личность телефонного хулигана.

Наталья Сахарчук обратила внимание, что за заведомо ложное сообщение об опасности (ст.340 УК) грозит наказание от штрафа до лишения свободы.